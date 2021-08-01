Азербайджан вызвал российского дипломата из-за высказываний Жириновского (видео)

Высказывания главы ЛДПР Владимира Жириновского, который ранее отличился заявлениями о необходимости "исключить Украину из ООН", привели к дипломатическому скандалу между Азербайджаном и Россией.

Причиной тому стали высказывания Жириновского о том, что якобы Южный Кавказ является "российской зоной влияния".

"Мы должны вернуться на все территории Российской империи и Советского Союза. Южный Кавказ — это наша зона влияния. И 200 лет они были под нашими знаменами", - сказал он.

По словам главы ЛДПР, российские войска туда пришли "не с войной", а потому что их туда пригласила Армения.

Также Жириновский заявил, что в Азербайджане "диктатура", и припугнул тем что, если того захочет президент США Джо Байден, президента страны Ильхама Алиева "свергнут в течение двух недель".

"И только мы сможем спасти его, как мы спасли Пашиняна", - добавил он.

Впрочем, в самом Азербайджане подобное высказывание было воспринято, как предвзятое и оскорбительное.

"Поведение человека, который представлен в Госдуме России, не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства между нашими странами, а безответственные и провокационные заявления, направленные на нанесение ущерба этим отношениям, недопустимы" , - отметили во внешнеполитическом ведомстве страны.

В МИД Азербайджана также оповестили, что временный поверенный в делах России был вызван для вручения ноты протеста.

Напомним, Жириновский часто отличается вызывающими и странными заявлениями, например недавно он рассказал российскому президенту, как правильно выть на Луну.