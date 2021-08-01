Скачать
Воскресенье, 01.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Постапокалиптические пейзажи: огонь бушует на популярных курортах Турции, туристов эвакуируют (фото)
Постапокалиптические пейзажи: огонь бушует на популярных курортах Турции, туристов эвакуируют (фото)
Экс-советник Путина пригрозил захватом Украины: в Киеве ему ответили
Экс-советник Путина пригрозил захватом Украины: в Киеве ему ответили
Цена на газ, "нет" бумажному чеку, одна дорога для велосипедов и мотоциклов: что изменилось в Украине с 1 августа
Цена на газ, "нет" бумажному чеку, одна дорога для велосипедов и мотоциклов: что изменилось в Украине с 1 августа
Земли без кадастрового номера переходят во владение государства. Как сохранить свою собственность?
Земли без кадастрового номера переходят во владение государства. Как сохранить свою собственность?

Азербайджан вызвал российского дипломата из-за высказываний Жириновского (видео)

Азербайджан вызвал российского дипломата из-за высказываний Жириновского (видео)
Обновлено 15:56 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Высказывания главы ЛДПР Владимира Жириновского, который ранее отличился заявлениями о необходимости "исключить Украину из ООН", привели к дипломатическому скандалу между Азербайджаном и Россией. 

Причиной тому стали высказывания Жириновского о том, что якобы Южный Кавказ является "российской зоной влияния". 

"Мы должны вернуться на все территории Российской империи и Советского Союза. Южный Кавказ — это наша зона влияния. И 200 лет они были под нашими знаменами", - сказал он. 

По словам главы ЛДПР, российские войска туда пришли "не с войной", а потому что их туда пригласила Армения. 

Также Жириновский заявил, что в Азербайджане "диктатура", и припугнул тем что, если того захочет президент США Джо Байден, президента страны Ильхама Алиева "свергнут в течение двух недель". 

"И только мы сможем спасти его, как мы спасли Пашиняна", - добавил он. 

Впрочем, в самом Азербайджане подобное высказывание было воспринято, как предвзятое и оскорбительное. 

"Поведение человека, который представлен в Госдуме России, не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства между нашими странами, а безответственные и провокационные заявления, направленные на нанесение ущерба этим отношениям, недопустимы" , - отметили во внешнеполитическом ведомстве страны. 

В МИД Азербайджана также оповестили, что временный поверенный в делах России был вызван для вручения ноты протеста.

Напомним, Жириновский часто отличается вызывающими и странными заявлениями, например недавно он рассказал российскому президенту, как правильно выть на Луну.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 255

Все по теме:

Россия, Азербайджан, Владимир Жириновский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Земли без кадастрового номера переходят во владение государства. Как сохранить свою собственность?
02 Из Коктебельского водохранилища в Крыму исчезла вода: эксклюзивные фото
03 Бывший "зять" Путина со скандалом разводится с беременной женой и требует признать их брак фиктивным
04 Учитель из глубинки зажигательно станцевал на выпускном и стал звездой сети (видео)
05 У Зеленского впервые прокомментировали цирк с поимкой Чауса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Во Львове раненный мужчина набросился с кулаками на медиков, после чего пытался совершить суицид
Во Львове раненный мужчина набросился с кулаками на медиков, после чего пытался совершить суицид
Погода на неделю в Украине: чем порадует начало августа
Погода на неделю в Украине: чем порадует начало августа
Азербайджан вызвал российского дипломата из-за высказываний Жириновского (видео)
Азербайджан вызвал российского дипломата из-за высказываний Жириновского (видео)
&quot;Смотрелась очень сексуально&quot;: Полякова прокомментировала фото своей 16-летней дочери с оружием (фото)
"Смотрелась очень сексуально": Полякова прокомментировала фото своей 16-летней дочери с оружием (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь