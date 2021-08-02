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Партия Жириновского ведет в Думу РФ неонациста, который воевал на стороне боевиков "ЛДНР"

Партия Жириновского ведет в Думу РФ неонациста, который воевал на стороне боевиков "ЛДНР"
Обновлено 13:27 Сегодня Телеграф Telegram

Либерально-демократическая партия России на выборах в Госдуму РФ в Орловской области выдвигает кандидатуру неонациста, который воевал на Донбассе на стороне боевиков. Эту партию основал Владимир Жириновский, известный своими провокационными высказываниям.  Кандидата зовут Антон Раевский.

Об этом сообщает Денис Казанский в Телеграм. 

 Согласно материалам, размещенным на канале, Раевский называет себя "православным монархистом".  Он успел поучаствовать в Антимайдане в Одессе в марте 2014 года, а затем воевал на стороне боевиков на Донбассе. 

Ранее у мужчины были набиты нацистские татуировки на руке и груди (портрет Гитлера и свастика). 

Выборы в Государственную Думу пройдут в Российской Федерации в сентябре 2021 года. 

"Телеграф" уже писал про боевиков "ЛДНР", которые решили попробовать себя в большой политике России. В частности главарь "ДНР" Денис Пушилин выразил желание вступить в партию "Единая Россия". 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Россия, ЛДПР, Владимир Жириновский, Государственная дума, Антон Раевский.
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