Партия Жириновского ведет в Думу РФ неонациста, который воевал на стороне боевиков "ЛДНР"

Либерально-демократическая партия России на выборах в Госдуму РФ в Орловской области выдвигает кандидатуру неонациста, который воевал на Донбассе на стороне боевиков. Эту партию основал Владимир Жириновский, известный своими провокационными высказываниям. Кандидата зовут Антон Раевский.

Об этом сообщает Денис Казанский в Телеграм.

Согласно материалам, размещенным на канале, Раевский называет себя "православным монархистом". Он успел поучаствовать в Антимайдане в Одессе в марте 2014 года, а затем воевал на стороне боевиков на Донбассе.

Ранее у мужчины были набиты нацистские татуировки на руке и груди (портрет Гитлера и свастика).

Выборы в Государственную Думу пройдут в Российской Федерации в сентябре 2021 года.

"Телеграф" уже писал про боевиков "ЛДНР", которые решили попробовать себя в большой политике России. В частности главарь "ДНР" Денис Пушилин выразил желание вступить в партию "Единая Россия".