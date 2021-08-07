Захарова разразилась тирадой о Зеленском: "скромные парни" часто становятся "отъявленными упырями"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова разразилась гневной тирадой после выхода статьи DW с анализом недавних заявлений президента Украины Владимира Зеленского о Донбассе.

Соответствующую реакцию она обнародовала в своем телеграм-канале.

"Вот так с легкой руки госпожи Захаровой скромный еврейский парень, родившийся в Кривом Роге, превратился в украинского националиста. Им Зеленский, конечно же, не является", - сообщается в статье DW.

Этот фрагмент попал под критику Захаровой, которая выразила мнение, что "скромность не является залогом отсутствия радикальных взглядов в будущем".

"История знает тысячи примеров, когда именно "скромные парни" становились самыми отъявленными упырями", - написала она.

Кроме того, она напомнила, что Зеленский со школьных лет ведет активную социальную жизнь и занимался танцами, театром и деятельностью в КВН.

Вместе с тем, Захарова обвинила DW в "распространении пропаганды".

Напомним, политический эксперт и дипломат Вадим Трюхан рассказал "Телеграфу", почему в последнее время изменилась риторика Зеленского.