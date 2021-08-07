Давайте восьмидневную по 18 часов: россиян взбесили предложением продлить рабочую неделю

В России предложили задуматься о работе по субботам и воскресеньям, чтобы "вытащить страну из разрухи".
Об этом в рассказал первый заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев, передает URA.ru.
Он раскритиковал идею введения четырехдневной рабочей недели, предложив работать на продленке.
"Потому что кругом разруха полнейшая. Страна разваливается на части, а мы думаем, как не работать совсем", - сказал он.
Арефьев заявил, что в России нет инструментов и возможностей перевести работников на четырехдневную рабочую неделю.
Естественно такие заявления столкнулись с критикой со стороны пользователей сети, которые напомнили, что сам Арефьев с 1981 года работает в партийных структурах КПРФ и явно не намерен лезть в забой.
В ГосДуме предложили ввести 7-дневную рабочую неделю (сми)
Изначально хотели предложить 8-дневную , но перед выборами решили не бесить электорат .
— Игорь Глебов (@GlebovIg) August 7, 2021
В Госдуме предложили для восстановления экономики увеличить россиянам рабочую неделю.
В ответ, россияне предложили для восстановления экономики посадить Госдуму в полном составе.
— Леонид Ильич (@Leonid_IB) August 7, 2021
В Госдуме предложили увеличить рабочую неделю.
По словам автора идеи депутата Николая Арефьева, если россияне начнут больше работать, это поможет российской экономике восстановитьсяhttps://t.co/glP8ZMfvNa pic.twitter.com/pK05ZwbtkA
— Лентач (@the_lentach) August 7, 2021
"Российская экономика может восстановиться, если в стране увеличить рабочую неделю", депутат Арефьев.
Больше всего призывов много трудиться исходит от лиц,, которые себя трудом не обременяют.
Сам Арефьев .с 1981 г. "трудится" в партийных структурах и в забой лезть не собирается.
— Андрей Ермолинский (@BernarDiaz3) August 7, 2021
Как сообщалось ранее, в России у главы регионального ГИБДД нашли роскошный особняк с золотым унитазом.
Впрочем, как оказалось позже, стоит вся его роскошь не так уж и много.