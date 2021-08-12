Масштабы разлива нефти в Черном море сняли с берега (видео)

Разлив нефти в Черном море у берегов России сняли на видео с берега. Ранее сообщалось, что нефть в акваторию Черного моря попала с греческого танкера "Minerva Symphony".

Масштабы загрязнений - около 80 кв. км. Видео пользователи сняли возле поселка Сукко под Анапой.

Представитель компании владельца танкера утверждает, что утечка произошла не с корабля. ЧП произошло 7 августа, когда танкер "Minerva Symphony" принимал нефть на морском терминале Южно-Озереевка недалеко от Новороссийска. Каспийский трубопроводный консорциум, которому принадлежит терминал, сообщает об устранении аварии.

Официальную причину аварии устанавливает специальная комиссия. По информации предприятия - разрушилась внутренняя полость гидрокомпенсатора выносного причального устройства.

Из-за разлива нефти могут пострадать морские обитатели Черного моря.

Ранее "Телеграф" писал, что дельфины в Венесуэле под угрозой не только из-за разливов нефти, но на них начали охотиться ради мяса.