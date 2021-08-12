Скачать
Четверг, 12.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Талибы взяли под контроль границу и захватывают Кандагар: какое будущее ждёт Афганистан
Талибы взяли под контроль границу и захватывают Кандагар: какое будущее ждёт Афганистан
Монастырский зачищает МВД от людей Авакова, но вскоре и сам может потерять кресло министра - источники
Монастырский зачищает МВД от людей Авакова, но вскоре и сам может потерять кресло министра - источники
Новые санкции и усиление изоляции Беларуси: что пишут об этом мировые СМИ
Новые санкции и усиление изоляции Беларуси: что пишут об этом мировые СМИ
Итоги дня 12 августа: коронавирус набирает обороты, планы достройки "Владимира Великого", пояснения Магучих
Итоги дня 12 августа: коронавирус набирает обороты, планы достройки "Владимира Великого", пояснения Магучих

Дюжина пострадавших и обломки на всю улицу: в России взорвался пассажирский автобус (видео)

Дюжина пострадавших и обломки на всю улицу: в России взорвался пассажирский автобус (видео)
22:59 Сегодня Телеграф Яндекс

В Воронеже (РФ) в одном из автобусов, где находились люди, взорвались газовые баллоны. Вследствие произошедшего пострадали 12 человек.

Об этом вечером в четверг, 12 августа, сообщает "Интерфакс".

В службах транспортного надзора региона говорят, что причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. 

"По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка и прогремел взрыв", - сказал один из работников службы.

Вследствие этого в маршрутке были выбиты стекла и сорвалась обшивка.

"Мы стояли на остановке, люди садились в автобус, загорелся красный. Они заходили с пешеходного перехода. Выезжаю - хлопок, стёкла, дым, не понимаю, что произошло", - говорит  водитель автобуса. 

Очевидцы произошедшего рассказали, как все происходило:

"Произошёл резкий хлопок, немного заложило уши и вверх пошёл серый столб дыма. Через секунд 30 после взрыва к автобусу побежали люди. Мы видели пострадавших на асфальте(видимо в тяжелом состоянии)".

"Стоит около 10-ти служебных машин, стекла и куски металла от автобуса разбросаны по всей дороге. И большое количество людей. Там были слышны крики, чтоб принесли нашатырь, доставали из автобуса вещи".

В мэрии Воронежа говорят, что сейчас профильные ведомства ведут обследования автобуса и рассматривают разные варианты причин произошедшего.

"Пока ничто не указывает на то, что это мог быть теракт", - заявил вице-губернатор региона Сергей Соколов.

По его словам, сейчас на месте работают экстренные службы.

С 13 августа на всех конечных остановках Воронежа будут организованы проверки пассажирского транспорта, заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Водители также будут информировать пассажиров обращать внимание на любые посторонние предметы. На всех автобазах будет организован тщательный осмотр транспортных средств", - говорит губернатор.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 8 августа в Турции перевернулся пассажирский автобус: 14 погибших, 18 пострадавших.

Днем позже, 9 августа, в Турции еще один автобус с людьми попал в ДТП - 8 человек погибли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 411

Все по теме:

Россия, Взрыв, Автобус, Воронеж, Газовые балоны.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин уже начал передавать власть Россией, но от его преемника может быть только хуже
02 В Египте кобра в микроавтобусе убила семью из четырех человек и водителя (фото)
03 Радость длилась недолго: в Турции масштабный потоп после пожаров (видео)
04 В Киеве убили участницу шоу "Панянка-селянка": все подробности
05 Не под домашним арестом: экс-министра транспорта и партнера Ахметова нашли в Монако (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Торговля с Россией и 9 уголовных дел за год: что происходит в ФГИУ под руководством Дмитрия Сенниченко
Торговля с Россией и 9 уголовных дел за год: что происходит в ФГИУ под руководством Дмитрия Сенниченко
Скандал: самолет Ryanair улетел в Краков, оставив в Борисполе группу из 10 детей и двух взрослых
Скандал: самолет Ryanair улетел в Краков, оставив в Борисполе группу из 10 детей и двух взрослых
Умерла сыгравшая миссис Хадсон актриса из сериала &quot;Шерлок&quot;
Умерла сыгравшая миссис Хадсон актриса из сериала "Шерлок"
&quot;У него есть &quot;крыша&quot;: украинская актриса рассказала о домогательствах Талашко
"У него есть "крыша": украинская актриса рассказала о домогательствах Талашко
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь