Дюжина пострадавших и обломки на всю улицу: в России взорвался пассажирский автобус (видео)

В Воронеже (РФ) в одном из автобусов, где находились люди, взорвались газовые баллоны. Вследствие произошедшего пострадали 12 человек.

Об этом вечером в четверг, 12 августа, сообщает "Интерфакс".

В службах транспортного надзора региона говорят, что причиной взрыва стала неисправность газового оборудования.

"По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка и прогремел взрыв", - сказал один из работников службы.

Вследствие этого в маршрутке были выбиты стекла и сорвалась обшивка.

"Мы стояли на остановке, люди садились в автобус, загорелся красный. Они заходили с пешеходного перехода. Выезжаю - хлопок, стёкла, дым, не понимаю, что произошло", - говорит водитель автобуса.

Очевидцы произошедшего рассказали, как все происходило:

"Произошёл резкий хлопок, немного заложило уши и вверх пошёл серый столб дыма. Через секунд 30 после взрыва к автобусу побежали люди. Мы видели пострадавших на асфальте(видимо в тяжелом состоянии)".

"Стоит около 10-ти служебных машин, стекла и куски металла от автобуса разбросаны по всей дороге. И большое количество людей. Там были слышны крики, чтоб принесли нашатырь, доставали из автобуса вещи".

В мэрии Воронежа говорят, что сейчас профильные ведомства ведут обследования автобуса и рассматривают разные варианты причин произошедшего.

"Пока ничто не указывает на то, что это мог быть теракт", - заявил вице-губернатор региона Сергей Соколов.

По его словам, сейчас на месте работают экстренные службы.

С 13 августа на всех конечных остановках Воронежа будут организованы проверки пассажирского транспорта, заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Водители также будут информировать пассажиров обращать внимание на любые посторонние предметы. На всех автобазах будет организован тщательный осмотр транспортных средств", - говорит губернатор.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 8 августа в Турции перевернулся пассажирский автобус: 14 погибших, 18 пострадавших.

Днем позже, 9 августа, в Турции еще один автобус с людьми попал в ДТП - 8 человек погибли.