Совершенно молоденький: Эктор Хименес-Браво показал, каким был до популярности (фото)

52-летняя звезда поделился фото из семейного архива

Известный шеф-повар и неизменный судья украинского кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво, недавно сообщивший о беременности своей собачки, поделился с подписчиками в соцсети фотографией из семейного архива.

Снимок, сделанный в юности будущей звезды кулинарного мира, Эктор выложил в сторис Инстаграма. Это сообщение 52-летний кулинар опубликовал не просто так.

Шеф-повар проверил своих поклонников вопросом, сколько лет он занимается кулинарией. Позже Эктор Хименес-Браво дал правильный ответ. "Всю жизнь. Еще с детства помогал маме на кухне", — написал мужчина.

Напомним, что Эктор Хименес-Браво родился и вырос в Колумбии. Именно мама привила ему любовь к готовке. "Моя пища говорит латиноамериканской любовью, которую я испытываю. Французской культурой, которую я узнал. Азиатскими техниками, которые меня вдохновляют. И канадским духом, поскольку это я. Моя пища говорит на собственном языке", — говорит шеф-повар.

Кулинар имеет три гражданства — колумбийское, канадское и украинское. Эктор стал гражданином Украины в мае 2021 года. Звезда не убегает от войны — продолжает работать, предоставляет украинцам работу, помогает армии денежными сборами и поддерживает бойцов на фронте.

Ранее Эктор Хименес-Браво отреагировал на скандалы с уклонистами. Кулинар возмутился тому, как они насмехаются над украинскими военными, что ценой жизни защищают наше государство от российских оккупантов.