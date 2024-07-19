Зовсім молоденький: Ектор Хіменес-Браво показав, яким був до популярності (фото)

52-річна зірка поділився фото з сімейного архіву

Відомий шеф-кухар та незмінний суддя українського кулінарного проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво, який нещодавно повідомив про вагітність свого песика, поділився з підписниками у соцмережі фотографією з сімейного архіву.

Знімок, який був зроблений в юності майбутньої зірки кулінарного світу, Ектор виклав у сторіс Інстаграму. Цей допис 52-річний кулінар опублікував не просто так.

Шеф-кухар провірив своїх шанувальників питанням, скільки років він займається кулінарією. Пізніше Ектор Хіменес-Браво дав правильну відповідь. "Все життя. Ще з дитинства допомагав мамі на кухні", — написав чоловік.

Нагадаємо, що Ектор Хіменес-Браво народився та виріс в Колумбії. Саме мама прищепила йому любов до готування. "Моя їжа говорить латиноамериканською любов'ю, котру я відчуваю. Французькою культурою, котру я пізнав. Азійськими техніками, котрі мене надихають. І канадським духом, оскільки це я. Моя їжа говорить власною мовою", — говорить шеф-кухар.

Кулінар має три громадянства — колумбійське, канадське та українське. Ектор став громадянином України у травні 2021 року. Зірка не тікає від війни — продовжує працювати, надає українцям роботу, допомагає армії грошовими зборами і підтримує бійців на фронті.

Раніше Ектор Хіменес-Браво відреагував на скандали з ухилянтами. Кулінар обурився тому, як вони насміхаються з українських військових, що ціною життя боронять нашу державу від російських окупантів.