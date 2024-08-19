"Засветил" пятую точку: украинский актер вышел на сцену совершенно голым (фото)

Голый Арам Арзуманян отыграл сцену с Ольгой Сумской

Украинский актер театра, кино и телевидения, участник развлекательного проекта "Танцы со звездами 2020" Арам Арзуманян играет в спектакле под названием "Врем чистую правду". В одной из сцен с 57-летней Заслуженной артисткой Украины Ольгой Сумской мужчина полностью разделся, где "засветил" свои обнаженные ягодицы.

Этот момент был заснят, а самими кадрами поделились в сторис Инстаграма киевского концертного зала FREEDOM Hall. Вместе с Сумской Арам Арзуманян играет постельную сцену. По сценарию, он встает с кровати полностью обнаженным, а сам пах прикрыт подушкой.

"Как минимум ради этой сцены с Арамом Арзуманяном стоит идти смотреть этот спектакль", — подчеркнул украинский продюсер Роман Костин.

"Врем чистую правду"

В описании театрального представления говорится, что это "легкая комедия с классическим сюжетом: жена с любовником, тут неожиданно возвращается муж. Остроты ситуации добавляет то, что любовник здесь — не один, и муж — не один".

В нем играют такие украинские актеры как Ольга Сумская, Арам Арзуманян, Лев Сомов, Виталий Борисюк, Анастасия Цымбалару. Режиссер — Оксана Тараненко.

В марте 2024 года актриса Анастасия Цымбалару разошлась со звездой сериала "Поймать Кайдаша" Григорием Баклановым. Они познакомились еще будучи студентами, а уже осенью 2021 года сыграли свадьбу.