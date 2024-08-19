"Засвітив" п'яту точку: український актор вийшов на сцену абсолютно голим (фото)

Голий Арам Арзуманян відіграв сцену з Ольгою Сумською

Український актор театру, кіно та телебачення, учасник розважального проєкту "Танці з зірками 2020" Арам Арзуманян грає у виставі під назвою "Брешемо чисту правду". В одній зі сцен з 57-річною Заслуженою артисткою України Ольгою Сумською чоловік повністю роздягнувся, де "засвітив" свої оголені сідниці.

Цей момент був відзнятий, а самими кадрами поділилися у сторіс Інстаграму київського концертного залу FREEDOM Hall. Разом з Сумською Арам Арзуманян грає постільну сцену. За сценарієм, він встає з ліжка повністю оголеним, а сам пах прикритий подушкою.

"Як мінімум заради цієї сцени з Арамом Арзуманяном варто йти дивитися цю виставу", — наголосив український продюсер Роман Костін.

"Брешемо чисту правду"

В описі театральної вистави говориться, що це "легка комедія з класичним сюжетом: дружина з коханцем, аж тут несподівано повертається чоловік. Гостроти ситуації додає те, що коханець тут — не один, і чоловік — не один".

В ній грають такі українські актори як Ольга Сумська, Арам Арзуманян, Лев Сомов, Віталій Борисюк, Анастасія Цимбалару. Режисер — Оксана Тараненко.

У березні 2024 року актриса Анастасія Цимбалару розійшлася з зіркою серіалу "Спіймати Кайдаша" Григорієм Баклановим. Вони познайомилися ще будучи студентами, а вже восени 2021 року зіграли весілля.