Рус

"Засвітив" п'яту точку: український актор вийшов на сцену абсолютно голим (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1039
Арам Арзуманян зіграв постільну сцену у виставі "Брешемо чисту правду" Новина оновлена 19 серпня 2024, 08:45
Арам Арзуманян зіграв постільну сцену у виставі "Брешемо чисту правду". Фото instagram.com/aram_dad

Голий Арам Арзуманян відіграв сцену з Ольгою Сумською

Український актор театру, кіно та телебачення, учасник розважального проєкту "Танці з зірками 2020" Арам Арзуманян грає у виставі під назвою "Брешемо чисту правду". В одній зі сцен з 57-річною Заслуженою артисткою України Ольгою Сумською чоловік повністю роздягнувся, де "засвітив" свої оголені сідниці.

Цей момент був відзнятий, а самими кадрами поділилися у сторіс Інстаграму київського концертного залу FREEDOM Hall. Разом з Сумською Арам Арзуманян грає постільну сцену. За сценарієм, він встає з ліжка повністю оголеним, а сам пах прикритий подушкою.

"Як мінімум заради цієї сцени з Арамом Арзуманяном варто йти дивитися цю виставу", — наголосив український продюсер Роман Костін.

голий арам арзуманян
арам арзуманян ольга сумська
арам арзуманян на сцені голий
сідниці арама арзуманяна ольга сумська

"Брешемо чисту правду"

В описі театральної вистави говориться, що це "легка комедія з класичним сюжетом: дружина з коханцем, аж тут несподівано повертається чоловік. Гостроти ситуації додає те, що коханець тут — не один, і чоловік — не один".

В ній грають такі українські актори як Ольга Сумська, Арам Арзуманян, Лев Сомов, Віталій Борисюк, Анастасія Цимбалару. Режисер — Оксана Тараненко.

Ольга Сумська Арам Арзуманян Лев Сомов Віталій Борисюк Анастасія Цимбалару

У березні 2024 року актриса Анастасія Цимбалару розійшлася з зіркою серіалу "Спіймати Кайдаша" Григорієм Баклановим. Вони познайомилися ще будучи студентами, а вже восени 2021 року зіграли весілля.

Теги:
#Арам Арзуманян