Уже 20 лет: где сейчас живет и как выглядит взрослый приемный сын Лилии Подкопаевой (фото)

Мальчика Вадима гимнастка усыновила в браке с бизнесменом Тимофеем Нагорным

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Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева недавно впервые за долгое время показала своего мужа-американца. Спортсменка также нечасто публикует фотографии сына Вадима, которого усыновила в 2006 году в одном из детских домов Донецка. "Телеграф" рассказывает, что известно о юноше и как он выглядит.

Украинская гимнастка до 2009 года была в браке с бизнесменом и продюсером Тимофеем Нагорным. Супруги всячески раскручивали тему усыновления и говорили, что чужих детей не бывает. Спустя время Вадим стал настоящим красавцем и гордостью для звездной матери.

Лилия Подкопаева гордится своим сыном Вадимом. Фото: instagram.com

Бывшая спортсменка уже не первый год живет в США, так же как и ее дети. Кроме Вадима, у Подкопаевой есть две биологические дочери: Каролина Нагорная (2006) и Эвелина (2019), от нынешнего мужа Игоря Дубинского.

Как выглядит сегодня сын Лилии Подкопаевой

Вадим уже заканчивал американскую школу Midtown High School в Атланте, когда РФ вторглась в Украину в 2022 году. Об этом олимпийская чемпионка рассказала в интервью OBOZ.UA. Парень, которому сейчас 20 лет, не забывает привлекать внимание своих сверстников к геноциду своего народа.

В 2024 году, поступая в вуз, Вадим написал эссе, в котором упомянул Украину и достижения звездной матери. "Я очень горжусь своим сыном! В этом году Вадим поступал в университет, и нужно было написать эссе. Он написал о своем пути, что был усыновлен, из какого он города, страны и что хочет быть похожим на маму в том смысле, что если у человека есть мечта, то надо ее достичь", — рассказала Лилия Подкопаева.

Сейчас парень учится в Технологическом институте Джорджии (GeorgiaTech), о чем бывшая гимнастка сама рассказала в Инстаграме.

Отметим, что дети известных людей всегда попадают под прицел СМИ. Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас наследники олигарха Рината Ахметова.