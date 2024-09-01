Вже 20 років: де зараз живе і як виглядає дорослий прийомний син Лілії Подкопаєвої (фото)

Хлопчика Вадима гімнастка усиновила у шлюбі з бізнесменом Тимофієм Нагорним

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва нещодавно вперше за довгий час показала свого чоловіка-американця. Спортсменка також нечасто публікує фотографії сина Вадима, якого усиновила у 2006 році в одному із дитячих будинків Донецька. "Телеграф" розповідає, що відомо про юнака та як він виглядає.

Українська гімнастка до 2009 року була одружена з бізнесменом та продюсером Тимофієм Нагорним. Подружжя всіляко розкручували тему усиновлення та говорили, що чужих дітей не буває. Згодом Вадим став справжнім красенем та гордістю для зіркової матері.

Лілія Подкопаєва пишається своїм сином Вадимом. Фото: instagram.com

Колишня спортсменка вже не перший рік живе в США, як і її діти. Крім Вадима, Подкопаєва має двох біологічних дочок: Кароліну Нагірну (2006) та Евеліну (2019), від теперішнього чоловіка Ігоря Дубинського.

Який вигляд має сьогодні син Лілії Подкопаєвої

Вадим уже закінчував американську школу Midtown High School в Атланті, коли РФ вторглася до України у 2022 році. Про це олімпійська чемпіонка розповіла в інтерв’ю OBOZ.UA. Хлопець, якому зараз 20 років, не забуває привертати увагу своїх однолітків до геноциду свого народу.

2024 року, вступаючи до вишу, Вадим написав есе, в якому згадав Україну та досягнення зіркової матері. "Я дуже пишаюся своїм сином! Цього року Вадим вступав до університету, і треба було написати есе. Він написав про свій шлях, що був усиновлений, з якого він міста, країни і що хоче бути схожим на маму в тому сенсі, що якщо у людини є мрія, то треба її досягти", — розповіла Лілія Подкопаєва.

Зараз хлопець навчається у Технологічному інституті Джорджії (GeorgiaTech), про що колишня гімнастка сама розповіла в Інстаграмі.

Зазначимо, що діти відомих людей завжди підпадають під приціл ЗМІ. Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз спадкоємці олігарха Ріната Ахметова.