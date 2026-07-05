Не показувала його довгий час. Подкопаєва засвітила чоловіка на нових фото

Для української спортсменки це третій шлюб

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Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва вперше за довгий час поділилася новими сімейними фотографіями із чоловіком — американським бізнесменом українського походження Ігорем Дубинським.

Новими кадрами спортсменка поділилася у сторіс Instagram з нагоди Дня незалежності США, який щороку відзначають 4 липня. На знімках можна побачити американську святкову атрибутику, а також спільні фото Подкопаєвої з чоловіком та їхньою спільною дочкою Евеліною.

Нагадаємо, про заручини з Ігорем Дубинським Лілія оголосила у 2018 році. Вже у вересні 2019 у пари народилася донька Евеліна. При цьому про весілля спортсменка тоді не повідомляла. Лише через сім років після пропозиції Подкопаєва зізналася в інтерв’ю Марічці Падалко, що одружилася втретє.

Подкопаєва і Дубинський познайомилися в Атланті, де колишній киянин живе вже понад 30 років. Для обох цей шлюб став третім. Ігор Дубинський також має двох дорослих дітей від попередніх стосунків.

До зустрічі з Дубинським Лілія Подкопаєва була одружена з бізнесменом Віктором Костирком, а згодом — за підприємцем Тимофієм Нагорним. У другому шлюбі спортсменка виховувала двох дітей – прийомного сина Вадима, якого всиновила у 2006 році, та доньку Кароліну. Минулого року дівчина закінчила американську школу.

У вересні 2019 року, у віці 40 років, Подкопаєва стала мамою втретє — у подружжя народилася дочка Евеліна.

Лілія Подкопаєва з чоловіком, сином Вадимом і дочкою Евеліною. Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Раніше ми розповіли, де зараз колишній чоловік Подкопаєвої Тимофій Нагорний.