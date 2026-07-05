Не показувала його довгий час. Подкопаєва засвітила чоловіка на нових фото
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 513
Для української спортсменки це третій шлюб
Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва вперше за довгий час поділилася новими сімейними фотографіями із чоловіком — американським бізнесменом українського походження Ігорем Дубинським.
Новими кадрами спортсменка поділилася у сторіс Instagram з нагоди Дня незалежності США, який щороку відзначають 4 липня. На знімках можна побачити американську святкову атрибутику, а також спільні фото Подкопаєвої з чоловіком та їхньою спільною дочкою Евеліною.
Нагадаємо, про заручини з Ігорем Дубинським Лілія оголосила у 2018 році. Вже у вересні 2019 у пари народилася донька Евеліна. При цьому про весілля спортсменка тоді не повідомляла. Лише через сім років після пропозиції Подкопаєва зізналася в інтерв’ю Марічці Падалко, що одружилася втретє.
Подкопаєва і Дубинський познайомилися в Атланті, де колишній киянин живе вже понад 30 років. Для обох цей шлюб став третім. Ігор Дубинський також має двох дорослих дітей від попередніх стосунків.
До зустрічі з Дубинським Лілія Подкопаєва була одружена з бізнесменом Віктором Костирком, а згодом — за підприємцем Тимофієм Нагорним. У другому шлюбі спортсменка виховувала двох дітей – прийомного сина Вадима, якого всиновила у 2006 році, та доньку Кароліну. Минулого року дівчина закінчила американську школу.
У вересні 2019 року, у віці 40 років, Подкопаєва стала мамою втретє — у подружжя народилася дочка Евеліна.
Раніше ми розповіли, де зараз колишній чоловік Подкопаєвої Тимофій Нагорний.