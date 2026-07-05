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Не показывала его долгое время. Подкопаева засветила мужа на новых фото

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
940
Лилия Подкопаева Новость обновлена 05 июля 2026, 10:27
Лилия Подкопаева. Фото instagram.com/podkopayeva_official

Для украинской спортсменки это третий брак

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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева впервые за долгое время поделилась новыми семейными фотографиями с мужем — американским бизнесменом украинского происхождения Игорем Дубинским.

Новыми кадрами спортсменка поделилась в сторис Instagram по случаю Дня независимости США, который ежегодно отмечают 4 июля. На снимках можно увидеть американскую праздничную атрибутику, а также совместные фото Подкопаевой с супругом и их общей дочерью Эвелиной.

Лилия Подкопаева муж Игорь Дубинский
Фото: instagram.com/podkopayeva_official
Игорь Дубинский муж Лилии Подкопаевой
Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Напомним, о помолвке с Игорем Дубинским Лилия объявила в 2018 году. Уже в сентябре 2019-го у пары родилась дочь Эвелина. При этом о свадьбе спортсменка тогда не сообщала. Лишь спустя семь лет после предложения Подкопаева призналась в интервью Маричке Падалко, что вышла замуж в третий раз.

Подкопаева и Дубинский познакомились в Атланте, где бывший киевлянин живет уже более 30 лет. Для обоих этот брак стал третьим. У Игоря Дубинского также есть двое взрослых детей от предыдущих отношений.

Лилия Подкопаева муж Игорь Дубинский
Фото: instagram.com/podkopayeva_official

До встречи с Дубинским Лилия Подкопаева была замужем за бизнесменом Виктором Костырко, а затем — за предпринимателем Тимофеем Нагорным. Во втором браке спортсменка воспитывала двоих детей — приемного сына Вадима, которого усыновила в 2006 году, и дочь Каролину. В прошлом году девушка окончила американскую школу.

Лилия Подкопаева дочь Каролина
Фото: instagram.com/podkopayeva_official

В сентябре 2019 года, в возрасте 40 лет, Подкопаева стала мамой в третий раз — у супругов родилась дочь Эвелина.

Лилия Подкопаева семья
Лилия Подкопаева с мужем, сыном Вадимом и дочерью Эвелиной. Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Ранее мы рассказали, где сейчас бывший муж Подкопаевой Тимофей Нагорный.

Теги:
#США #Лилия Подкопаева #Игорь Дубинский