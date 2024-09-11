Девушка призналась, что у нее неправильно развивается челюсть

В августе текущего года предательница Украины Наташа Королева женила своего единственного сына. Его избранницей стала бывшая стриптизерша, у которой, как оказалось, имеются серьезные проблемы со здоровьем.

Как сообщают российские СМИ, 23-летняя Мелисса Волынкина готовится к серьезной операции. Девушка ужаснула деталями предстоящей процедуры.

Невестка-стриптизерша Наташи Королевой страдает тяжелым недугом

Оказалось, что у Мелиссы неправильно развивается челюсть, поэтому в ближайшем времени ей придется лечь под нож хирурга. Проблемы с челюстью у нее появились в детстве после сильного удара.

По словам экс-стриптизерши, врачи ей буквально перекроят рот, будут срезать верхнюю челюсть, переставлять, срезать кости с ног и наращивать нижнюю челюсть. На какой день назначена операция, девушка не рассказала, лишь отметила, что ранее об этой проблеме не говорила, но приехала в Москву, чтобы ее исправить.

Предательница Наташа Королева прокомментировала недуг невестки, заявив, что ее ждет очень серьезная операция. Она выразила слова поддержки девушке, заявив, что после того, как Мелиссе переделают челюсть, она "вообще красавицей будет".

"Телеграф" писал ранее, как сейчас выглядит сын предательницы Повалий. Стало известно, говорит ли он о войне в Украине.