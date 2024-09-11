Дівчина зізналася, що у неї неправильно розвивається щелепа

У серпні поточного року зрадниця України Наталя Корольова одружила свого єдиного сина. Його обраницею стала колишня стриптизерка, яка, як виявилося, має серйозні проблеми зі здоров’ям.

Як повідомляють російські ЗМІ, 23-річна Меліса Волинкіна готується до серйозної операції. Дівчина жахнула деталями майбутньої процедури.

Невістка-стриптизерка Наташі Корольової страждає на тяжку недугу

Виявилося, що у Меліси неправильно розвивається щелепа, тому найближчим часом їй доведеться лягти під ніж хірурга. Проблеми з щелепою у неї виникли в дитинстві після сильного удару.

За словами ексстриптизерки, лікарі їй буквально різатимуть верхню щелепу, переставлятимуть, зрізатимуть кістки з ніг і нарощуватимуть нижню щелепу. На який день призначено операцію, дівчина не розповіла, лише зазначила, що раніше про цю проблему не говорила, але приїхала до Москви, щоб її виправити.

Зрадниця Наташа Корольова прокоментувала недугу невістки, заявивши, що на неї чекає дуже серйозна операція. Вона висловила слова підтримки дівчині, заявивши, що після того, як Меліссі перероблять щелепу, вона "стане красунею".

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