На похоронах были украинцы: кто именно пришел попрощаться с Масляковым (видео)

Юмористы давно покинули родину

На прощание с ведущим Александром Масляковым в Москве пришли его родные, близкие и коллеги. Также выяснилось, что провести мужчину в последний путь пришла бывшая украинская команда КВН из Львова.

Участники львовской команды "Эскадрон гусар" пришли, чтобы попрощаться с Александром Масляковым в концертном зале "Планета КВН". Неизвестно, был ли это именно начальный состав команды, однако некоторые ее члены точно присутствовали. Один из них поблагодарил Маслякову за "терпение". Соответствующее видео появилось в российских телеграмм-каналах.

"За любовь, за то, что терпели нас… Спасибо", – сказал мужчина.

Что известно о команде "Эскадрон гусар"

Команду "Эскадрон гусар" основали во Львове братья Андрей и Дмитрий Криворучко. Ее создали на базе местного высшего военно-политического училища. "Эскадрон гусар" в свое время были чемпионами Львова.

В 90-е годы украинцы поехали на фестиваль КВН в российский город Тюмень. Там комики впечатлили игрой Маслякова и таким образом дошли до Высшей лиги КВН.

Фото из сети

Так что с тех пор "Эскадрон гусар" строила свою карьеру в стране-агрессорке и в Украину не возвращалась. Стоит отметить, что это была первая команда КВН на протяжении истории, которая представляла Вооруженные силы РФ.

Ранее "Телеграф" писал о том, как выглядел Масляков в последние годы жизни. Последнее видео датируется еще 2022 годом.