На похороні були українці: хто саме прийшов попрощатися з Масляковим (відео)

Гумористи давно покинули батьківщину

На прощання з ведучим Олександром Масляковим у Москві прийшли його рідні, близькі та колеги. Також з'ясувалось, що провести чоловіка в останню путь прийшла колишня українська команда КВК зі Львова.

Учасники львівської команди "Ескадрон гусар" прийшли, щоб попрощатися з Олександром Масляковим у концертному залі "Планета КВК". Невідомо, чи це був саме початковий склад команди, однак деякі її члени точно були присутні. Один з них подякував Маслякову за "терпіння". Відповідне відео з'явилось у російських телеграм-каналах.

"За любов, за те, що терпіли нас… Спасибі", – промовив чоловік.

Що відомо про команду "Ескадрон гусар"

Команду "Ескадрон гусар" заснували у Львові брати Андрій і Дмитро Криворучки. Її створили на базі місцевого вищого військово-політичного училища. "Ескадрон гусар" свого часу були чемпіонами Львова.

У 90-х роках українці поїхали на фестиваль КВК в російське місто Тюмень. Там коміки вразили грою Маслякова і таким чином дійшли до Вищої ліги КВК.

Фото з мережі

Тож з того часу "Ескадрон гусар" будувала свою кар'єру в країні-агресорці та в Україну не поверталась. Варто зазначити, що це була перша команда КВК протягом історії, котра представляла Збройні сили РФ.

Раніше "Телеграф" писав про те, як виглядав Масляков в останні роки життя. Останнє відео датується ще 2022 роком.