Известный в Украине шеф-повар Эктор Хименес-Браво оказался под капельницей (фото)

Эктор Хименес-Браво обеспокоил своих поклонников

Известный украинский шеф-повар Эктор Хименес-Браво, который является судьей 14 сезона кулинарного проекта "МастерШеф", попал в больницу.

Об этом только кулинар рассказал в сторис Инстаграма. Эктор поделился фото из больничной койки и показал капельницу.

"Друзья, я попал в больницу… Но все будет хорошо, очень благодарю вас всех за поддержку", — написал шеф-повар в соцсети.

Что же произошло с известными в Украине кулинаром — неизвестно. Сейчас Эктор Хименес-Браво просто принимает слова поддержки своих подписчиков и, возможно, скоро расскажет о своем недуге.

Стоит добавить, что на страницу судьи "МастерШефа" подписано целых 1,5 миллиона человек. Эктор является очень активным пользователем в Инстаграме, поэтому непродолжительное молчание кулинара на странице вызвало у его фолловеров беспокойство.

Последнее сообщение Эктора было выложено 16 часов назад (на момент публикации этого материала). В коротком видео шеф-повар демонстрирует все "радости" сельской жизни.

"Эктор, ты где?", — спрашивали кулинара в комментариях к посту.

Летом Эктор Хименес Браво показал архивное фото. Известный в Украине кулинар выложил фото в молодости.