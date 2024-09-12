Известный в Украине шеф-повар Эктор Хименес-Браво оказался под капельницей (фото)
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Эктор Хименес-Браво обеспокоил своих поклонников
Известный украинский шеф-повар Эктор Хименес-Браво, который является судьей 14 сезона кулинарного проекта "МастерШеф", попал в больницу.
Об этом только кулинар рассказал в сторис Инстаграма. Эктор поделился фото из больничной койки и показал капельницу.
"Друзья, я попал в больницу… Но все будет хорошо, очень благодарю вас всех за поддержку", — написал шеф-повар в соцсети.
Что же произошло с известными в Украине кулинаром — неизвестно. Сейчас Эктор Хименес-Браво просто принимает слова поддержки своих подписчиков и, возможно, скоро расскажет о своем недуге.
Стоит добавить, что на страницу судьи "МастерШефа" подписано целых 1,5 миллиона человек. Эктор является очень активным пользователем в Инстаграме, поэтому непродолжительное молчание кулинара на странице вызвало у его фолловеров беспокойство.
Последнее сообщение Эктора было выложено 16 часов назад (на момент публикации этого материала). В коротком видео шеф-повар демонстрирует все "радости" сельской жизни.
"Эктор, ты где?", — спрашивали кулинара в комментариях к посту.
Летом Эктор Хименес Браво показал архивное фото. Известный в Украине кулинар выложил фото в молодости.