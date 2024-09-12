Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво опинився під крапельницею (фото)

Ектор Хіменес-Браво стурбував своїх шанувальників

Відомий український шеф-кухар, Ектор Хіменес-Браво, який є суддею 14 сезону кулінарного проєкту "МастерШеф", потрапив до лікарні.

Про це щойно кулінар розповів у сторіс Інстаграму. Ектор поділився фото з лікарняного ліжка та показав крапельницю.

"Друзі, я потрапив в лікарню… Але все буде добре, дуже дякую вам всім за підтримку", — написав шеф-кухар у соцмережі.

Що саме сталося з відомими в Україні кулінаром — невідомо. Наразі Ектор Хіменес-Браво просто приймає слова підтримки своїх підписників і, можливо, скоро розповість про свою недугу.

Варто додати, що на сторінку судді "МастерШефу" підписано цілих 1,5 мільйона людей. Ектор є дуже активним користувачем в Інстаграмі, тому нетривале мовчання кулінара на сторінці викликало у його фоловерів занепокоєння.

Останній допис Ектора був викладений 16 годин тому (на момент публікації цього матеріалу). У короткому відео шеф-кухар демонструє всі "радощі" сільського життя.

"Ектор, ти де?", — питали кулінара у коментарях до посту.

Влітку Ектор Хіменес-Браво показав архівне фото. Відомий в Україні кулінар виклав фото у молодості.