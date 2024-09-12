Довела до крика саму Кароль: где сейчас скандальная финалистка "Голоса страны" Мария Рак и что говорит о войне

Певица была соперницей Монатика и его подопечной на "Голосе страны" в 2021 году

Украинская исполнительница Мария Рак завоевала второе место в первом сезоне шоу "Х-Фактор" в 2010 году, отдав победу Алексею Кузнецову. После этого певица на время исчезла с публичной сцены, однако пришла на "Голос страны", где запомнилась не только вокальным талантом, но еще и скандалом.

Блондинка не смогла завоевать большую сцену, однако нашла в жизни кое-что важнее. "Телеграф" рассказывает, куда исчезла Мария Рак, как она выглядит сейчас и что говорит о войне в Украине.

Мария Рак и "Х-Фактор"

Мария Рак родилась в Бородянке Киевской области. В 3 года девочка начала увлекаться пением и мечтать о карьере певицы. Мария окончила музыкальную школу по классу гитары и училась эстрадному вокалу в Киевской эстрадно-цирковой академии имени Л. Утесова.

В 2010 году 16-летняя исполнительница заняла второе место в первом "Х-Факторе" на СТБ, проиграв Алексею Кузнецову. Тогда еще программу вела жена предателя Украины Медведчука — Оксана Марченко. В этом сезоне также принимал участие Дмитрий Монатик, который впоследствии станет тренером артистки на "Голосе страны" телеканала 1+1.

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Личная жизнь Марии Рак

В 2014 году Мария Рак забеременела и вышла замуж за бас-гитариста группы The Maneken Александра Чунина. У пары появился сын. В 2020 году супруги разошлись.

Участие Марии Рак в "Голосе страны 11"

В 2021 году Рак приняла участие в шоу "Голос страны 11". Для слепых прослушиваний певица исполнила песню Уитни Хьюстон Queen of the Night. К ней повернулись все тренеры сезона: Дмитрий Монатик, Тина Кароль, Надя Дорофеева и беглец Олег Винник. Мария выбрала своего старого друга.

Во время вокальных дуэлей Монатик выбрал другую конкурсантку, поскольку, по его словам, она выступила лучше. По правилам шоу, другие судьи могли "украсть" Марию в свои команды, однако она отказалась от этой возможности и сказала, что покидает проект. Это очень неприятно поразило Тину Кароль, заявившую о манипуляциях артистки.

В результате Рак пошла к Нади Дорофеевой, которая ее и избрала. Мария сокрушенно произнесла "Ладно", и это еще больше поразило Кароль. "Не "ладно", а спасибо!", — выкрикнула Тина.

Где сейчас Мария Рак и как выглядит

После полномасштабного вторжения певица уехала с сыном за границу, а геотег в ее Инстаграме указывает на Бельгию. Там Мария в сентябре 2022 выступала на мероприятии в поддержку Украины.

В августе 2023 года певица приехала в родную Бородянку. "Украина моя несравнимая, Украина моя любимая, поздравляю с твоим Днем Независимости. Для меня было так волнующе, что именно в этот день осуществила свою мечту, снова петь на родной земле, для родных людей", — писала Рак.

Сейчас исполнительница просто наслаждается временем, проведённым с подросшим сыном. В июне Мария призналась, что осуществила свою мечту – посетила Диснейленд во Франции.

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