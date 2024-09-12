Довела до крику саму Кароль: де зараз скандальна фіналістка "Голосу країни" Марія Рак і що каже про війну

Співачка була суперницею Монатіка і його підопічною на "Голосі країни" у 2021 році

Українська виконавиця Марія Рак здобула друге місце у першому сезоні шоу "Х-Фактор" у 2010 році, віддавши перемогу Олексію Кузнєцову. Після цього співачка на деякий час зникла з публічної сцени, проте прийшла на "Голос країни", де запам'яталася не тільки вокальним талантом, а ще й скандалом.

Білявка не змогла завоювати велику сцену, проте знайшла в житті дещо важливіше. "Телеграф" розповідає, куди зникла Марія Рак, як вона виглядає зараз та що говорить про війну в Україні.

Марія Рак та "Х-Фактор"

Марія Рак народилася у Бородянці, що на Київщині. У 3 роки дівчинка почала захоплюватися співом і мріяти про кар'єру співачки. Марія закінчила музичну школу по класу гітари та навчалася естрадному вокалу в Київській естрадно-цирковій академії імені Л. Утьосова.

У 2010 році 16-річна виконавиця посіла друге місце в першому "Х-Факторі" на СТБ, програвши Олексію Кузнєцову. Тоді ще програму вела дружина зрадника України Медведчука — Оксана Марченко. У цьому сезоні також брав участь Дмитро Монатік, який згодом стане тренером артистки на "Голосі країни" телеканалу 1+1.

Рак була у команді Ігоря Кондратюка

Особисте життя Марії Рак

У 2014 році Марія Рак завагітніла і вийшла заміж за бас-гітариста гурту The Maneken Олександра Чуніна. У пари з'явився син. У 2020 році подружжя розійшлося.

Участь Марії Рак у "Голосі країни 11"

У 2021 році Рак взяла участь в шоу "Голос країни 11". Для сліпих прослуховувань співачка виконала пісню Вітні Х'юстон Queen of the Night. До неї повернулися усі тренери сезону: Дмитро Монатік, Тіна Кароль, Надя Дорофєєва та втікач Олег Винник. Марія обрала свого давнього друга.

Під час вокальних дуелей Монатік обрав іншу конкурсантку, оскільки, за його словами, вона виступила краще. За правилами шоу, інші судді могли "вкрасти" Марію до своїх команд, однак вона відмовилася від цієї можливості та сказала, що покидає проєкт. Це дуже неприємно вразило Тіну Кароль, яка заявила про маніпуляції артистки.

В результаті Рак пішла до Наді Дорофєєвої, яка її й обрала. Марія засмучено сказала "Ладно", і це ще більше вразило Кароль. "Не "ладно", а дякую!", — викрикнула Тіна.

Де зараз Марія Рак і як виглядає

Після повномасштабного вторгнення співачка виїхала з сином за кордон, а геотег в її Інстаграмі вказує про Бельгію. Там Марія у вересні 2022 року виступала на заході в підтримку України.

У серпні 2023 року співачка приїхала до рідної Бородянки. "Україна моя незрівнянна, Україна моя кохана, вітаю з твоїм Днем Незалежності. Для мене було так хвилююче, що саме у цей день здійснила свою мрію, знову співати на рідній землі, для рідних людей", — писала Рак.

Зараз виконавиця просто насолоджується часом, проведений з підрослим сином. У червні Марія зізналась, що здійснила свою мрію — відвідала Діснейленд у Франції.

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