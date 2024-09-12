Одна з найпопулярніших співачок США надягла сукню після Тіни Кароль (фото)

У 2022 році Кароль позувала у розкішному вбранні для глянцю Vogue UA

Американська R&B-співачка і володарка Grammy Коко Джонс вийшла на червону доріжку церемонії премії MTV VMA, яка у 2024 році відбулася у Нью-Йорку, у приголомшливій сукні українського модного бренду.

26-річна знаменитість приміряла вбрання Lever Couture, одеської дизайнерки Лесі Верлінг’єрі, із колекції Leleka ("Лелека"). Цікаво, що її обличчям у 2022 році була українська виконавиця Тіна Кароль.

Сьогодні Lever Couture — це один з найбільш відомих українських брендів на міжнародній арені. У 2023 році у сукні Lever Couture із колекції Leleka вийшла у світ темношкіра хіп-хоп-виконавиця Tems. Це відбулося на церемонії вручення нагород премії Американської кіноакадемії "Оскар".

Коко Джонс у сукні Lever Couture. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що два роки тому Тіна Кароль стала обличчям колекції Leleka від Lever Couture. Над її створенням працювали дизайнерка Леся Верлінг’єрі та креативний директор Леді Гаги і французького модного Дому Mugler Нікола Формікетті.

Нещодавно Україна святкувала День Незалежності 2024. Цього дня Тіна Кароль показала автентичний образ у вишиванці.