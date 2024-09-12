Одна з найпопулярніших співачок США надягла сукню після Тіни Кароль (фото)
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У 2022 році Кароль позувала у розкішному вбранні для глянцю Vogue UA
Американська R&B-співачка і володарка Grammy Коко Джонс вийшла на червону доріжку церемонії премії MTV VMA, яка у 2024 році відбулася у Нью-Йорку, у приголомшливій сукні українського модного бренду.
26-річна знаменитість приміряла вбрання Lever Couture, одеської дизайнерки Лесі Верлінг’єрі, із колекції Leleka ("Лелека"). Цікаво, що її обличчям у 2022 році була українська виконавиця Тіна Кароль.
Сьогодні Lever Couture — це один з найбільш відомих українських брендів на міжнародній арені. У 2023 році у сукні Lever Couture із колекції Leleka вийшла у світ темношкіра хіп-хоп-виконавиця Tems. Це відбулося на церемонії вручення нагород премії Американської кіноакадемії "Оскар".
Нагадаємо, що два роки тому Тіна Кароль стала обличчям колекції Leleka від Lever Couture. Над її створенням працювали дизайнерка Леся Верлінг’єрі та креативний директор Леді Гаги і французького модного Дому Mugler Нікола Формікетті.
Нещодавно Україна святкувала День Незалежності 2024. Цього дня Тіна Кароль показала автентичний образ у вишиванці.