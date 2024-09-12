Одна из самых популярных певиц США надела платье после Тины Кароль (фото)
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В 2022 году Кароль позировала в роскошном глянцевом наряде Vogue UA
Американская R&B-певица и обладательница Grammy Коко Джонс вышла на красную дорожку церемонии премии MTV VMA, которая в 2024 году состоялась в Нью-Йорке, в потрясающем платье украинского модного бренда.
26-летняя знаменитость примерила наряд Lever Couture, одесской дизайнерши Леси Верлингьери, из коллекции Leleka ("Лелека"). Интересно, что ее лицом в 2022 году была украинская исполнительница Тина Кароль.
Сегодня Lever Couture – это один из самых известных украинских брендов на международной арене. В 2023 году в платье Lever Couture из коллекции Leleka вышла в свет темнокожая хип-хоп-исполнительница Tems. Это произошло на церемонии вручения наград премии Американской киноакадемии "Оскар".
Напомним, что два года назад Тина Кароль стала лицом коллекции Leleka от Lever Couture. Над ее созданием работали дизайнерша Леся Верлингьери и креативный директор Леди Гаги и французского модного Дома Mugler Никола Формикетти.
Недавно Украина отмечала День Независимости 2024. В этот день Тина Кароль показала аутентичный образ в вышиванке.