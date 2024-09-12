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Одна из самых популярных певиц США надела платье после Тины Кароль (фото)

Автор
Татьяна Кармазина
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Тина Кароль была лицом коллекции Leleka бренда Lever Couture
Тина Кароль была лицом коллекции Leleka бренда Lever Couture. Фото instagram.com/vogue_ukraine/Getty Images

В 2022 году Кароль позировала в роскошном глянцевом наряде Vogue UA

Американская R&B-певица и обладательница Grammy Коко Джонс вышла на красную дорожку церемонии премии MTV VMA, которая в 2024 году состоялась в Нью-Йорке, в потрясающем платье украинского модного бренда.

26-летняя знаменитость примерила наряд Lever Couture, одесской дизайнерши Леси Верлингьери, из коллекции Leleka ("Лелека"). Интересно, что ее лицом в 2022 году была украинская исполнительница Тина Кароль.

Сегодня Lever Couture – это один из самых известных украинских брендов на международной арене. В 2023 году в платье Lever Couture из коллекции Leleka вышла в свет темнокожая хип-хоп-исполнительница Tems. Это произошло на церемонии вручения наград премии Американской киноакадемии "Оскар".

Коко Джонс
Коко Джонс в платье Lever Couture. Фото: Getty Images
Коко Джонс в платье
Фото: Getty Images

Напомним, что два года назад Тина Кароль стала лицом коллекции Leleka от Lever Couture. Над ее созданием работали дизайнерша Леся Верлингьери и креативный директор Леди Гаги и французского модного Дома Mugler Никола Формикетти.

тина кароль
Фото: vogue.ua
тина кароль в платье
Фото: vogue.ua
тина кароль в длинном платье
Фото: vogue.ua

Недавно Украина отмечала День Независимости 2024. В этот день Тина Кароль показала аутентичный образ в вышиванке.

Теги:
#Мода #Тина Кароль #Платья #Украинский бренд