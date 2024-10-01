"С праздником, родные!": Тамерлан, Галич, Хливнюк и другие поздравили побратимов с Днем защитников Украины

Воюющие звезды обратился к украинцам

День защитников и защитниц Украины — праздник мужества, отваги и самопожертвования тех, кто защищает свободу и независимость нашего государства. В этом году он отмечается сегодня, 1 октября. Украинские звезды-военные в этот день решили поддержать своих собратьев и всех защитников и защитниц и поздравить их с праздником.

К приветствиям присоединились военные Женя Галич, Андрей Хливнюк, Андрей Валенский, Максим Девизоров и Тамерлан. Они встали на защиту нашего государства, взяв в руки оружие.

Женя Галич

Лидер группы O.Torvald Женя Галич, занимающийся материально-техническим обеспечением ВСУ, поздравил защитников и защитников сообщением в Instagram. "Мой выбор, моя ответственность! С праздником, родные! Вечная слава Героям. Вечная память ангелам, отдавшим свою жизнь за будущее. Честь", — написал певец в сообщении.

Андрей Хливнюк

Лидер группы "Бумбокс" также изложил фотографию в военной форме с собратьями. "С Днем защитника Украины. Спасибо всем, кто воюет, лечит, спасает, работает. Слава Украине!", — отметил певец в сообщении.

Тамерлан

Слова благодарности также выразил певец Тамерлан, присоединившийся к рядам ВСУ как доброволец. Он записал разговорную страницу. "Хочу поздравить с Днем защитника Украины всех, кто сейчас защищает нашу мать, всех, кто стоит на защите, всех, кто работает ради нашей победы и делает все для того, чтобы было чем воевать", — поздравил Тамерлан.

Максим Девизоров

Обратился к украинцам также актер Максим Девизоров, присоединившийся к рядам ВСУ еще в начале полномасштабного вторжения. "Бороться за свободу нашего народа и независимость нашей страны – это большая честь. Я благодарю за все, что вы делаете. Хочу, чтобы вера в победу никогда не оставляла вас, как и силы в самый трудный момент. Слава Украине!"- высказался Максим Девизоров.

Андрей Валенский

Известный украинский актер Андрей Валенский, вставший на защиту Украины в начале 2024 года, также не стал стоять в стороне и поздравил наших защитников. "Уважаемые защитники и защитницы, собратья, поздравляю вас с праздником. Желаю вам мужества, терпения и ясности ума. Вы все уже герои, и я уверен, что каждый украинец всегда будет вам благодарен. Слава Украине!" – высказался Андрей Валенский.

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