"Зі святом, рідні!": Тамерлан, Галич, Хливнюк та інші привітали побратимів з Днем захисників України

Зірки, які воюють, звернулся до українців

День захисників і захисниць України — це свято мужності, відваги та самопожертви тих, хто боронить свободу і незалежність нашої держави. Цьогоріч воно відзначається сьогодні, 1 жовтня. Українські зірки-військові в цей день вирішили підтримати своїх побратимів та всіх захисників і захисниць і привітати їх зі святом.

До привітань приєдналися військові Женя Галіч, Андрій Хливнюк, Андрій Валенський, Максим Девізоров і Тамерлан. Вони стали на захист нашої держави, взявши до рук зброю.

Женя Галич

Лідер гурту O.Torvald Женя Галич, який займається матеріально-технічним забезпеченням ЗСУ, привітав захисників та захисників дописом в Instagram. "Мій вибір, моя відповідальність! Зі святом, рідні! Вічна слава Героям. Вічна пам‘ять ангелам, які віддали своє життя за майбутнє. Честь", — написав співак у дописі.

Андрій Хливнюк

Лідер гурту "Бумбокс" також виклав світлину у військовій формі з побратимами. "З Днем захисника України. Дякую всім, хто воює, лікує, рятує, працює. Слава Україні!", — зазначив співак у дописі.

Тамерлан

Слова вдячності також висловив співак Тамерлан, який доєднався до лав ЗСУ як доброволець. Він записав розмовну сторіс. "Хочу привітати з Днем захисника України всіх, хто зараз боронить нашу неньку, всіх, хто стоїть на захисті, всіх, хто працює задля нашої перемоги і робить все для того, щоб було чим воювати", — привітав побратимів Тамерлан.

Максим Девізоров

Звернувся до українців також актор Максим Девізоров, який приєднався до лав ЗСУ ще на початку повномасштабного вторгнення. "Боротися за свободу нашого народу і незалежність нашої країни – це велика честь. Я дякую за все, що ви робите. Хочу, щоб віра в перемогу ніколи не полишала вас, як і сили у найважчий момент. Слава Україні!"- висловився Максим Девізоров.

Андрій Валенський

Відомий український актор Андрій Валенський, який став на захист України на початку 2024, також не став стояти осторонь і привітав наших захисників. "Шановні захисники та захисниці, побратими, вітаю вас зі святом. Бажаю вам мужності, терпіння та ясності розуму. Ви всі вже герої, і я впевнений, що кожен українець завжди буде вам вдячний. Слава Україні!" — висловився Андрій Валенський.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз служить лідер гурту "Бумбокс" Хливнюк і як він виглядає. Після удару російської ракети по дитячій лікарні "Охматдит", музикант вирішив помститися окупантам.