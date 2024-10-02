Прожил в России 32 года, но родился в Украине: где сейчас Николай Трубач, который пел с Моисеевым "Голубую луну"

Певец прославился благодаря дуэту с российским певцом Борисом Моисеевым

Николай Трубач, известный украинский певец и музыкант, переехал в Россию еще несколько десятилетий назад, где продолжал свою карьеру. Он наиболее известен благодаря сотрудничеству с Борисом Моисеевым в песне "Голубая луна".

Николай Трубач получил статус Заслуженного артиста Украины и был известен в 90-х. "Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит певец, где находится и что говорит о войне в Украине.

Что известно о Николае Трубаче

Родился Николай Трубач 28 апреля 1964 года в Николаевской области. Настоящая фамилия – Харьковец. В своей карьере он снискал славу благодаря сотрудничеству с другими известными артистами, такими как Борис Моисеев и Игорь Саруханов. Его самый большой хит — песня "Голубая луна" (1998), которую он исполнил вместе с Борисом Моисеевым.

Кстати, в 2023 году стало известно, что в России удалили "Голубую луну" со всех стриминговых платформ. Как сообщили в росСМИ, "Эту песню часто называют неофициальным российским гей-гимном".

Также у артиста есть несколько альбомов, среди которых "История", "Двадцать два" и "Белым…". В начале 2000-х Трубач закончил сотрудничество с продюсером Евгением Фридляндом после обвинений в "нетрадиционной ориентации" и продолжил строить карьеру самостоятельно.

После этого вышел альбом "Я не жалею ни о чем" в 2007 году. А в 2012 — "Были и будем".

Что говорит о войне в Украине Николай Трубач

В начале полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Трубач выразил поддержку Украине, но не публично. Более того, он покинул страну-агрессорку, где прожил 32 года.

Как рассказал Виктор Павлик, Трубач писал ему в 2022 году и рассказал, что обеспокоен ситуацией в Украине и украинцами. Однако публично певец родину не поддержал.

Где сейчас Николай Трубач

Известно, что певец уехал из России в начале полномасштабного вторжения. Первые три месяца он прожил в Испании. А теперь вместе с семьей переехал в Великобританию. Об этом он признался в интервью на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале.

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