Прожив у Росії 32 роки, але народився в Україні: де зараз Микола Трубач, який співав з Мойсеєвим "Голубая луна"

Співак прославився завдяки дуету з російським співаком Борисом Мойсеєвим

Микола Трубач, відомий український співак і музикант, переїхав до Росії ще кілька десятиліть тому, де продовжував свою кар'єру. Він найбільш відомий завдяки співпраці з Борисом Мойсеєвим у пісні "Голубая луна".

Микола Трубач отримав статус Заслуженого артиста України і був відомим у 90-х. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає співак, де перебуває і що каже про війну в Україні.

Що відомо про Миколу Трубача

Народився Микола Трубач 28 квітня 1964 року на Миколаївщині. Справжнє прізвище — Харковець. У своїй кар'єрі він здобув славу завдяки співпраці з іншими відомими артистами, такими як Борис Мойсеєв та Ігор Саруханов. Його найбільший хіт — пісня "Голубая луна" (1998), яку він виконав разом із Борисом Мойсеєвим.

До речі, у 2023 році стало відомо, що у Росії видалили "Голубую луну" зі всіх стрімінгових платформ. Як повідомили у росЗМІ, "Цю пісню часто називають неофіційним російським гей-гімном".

Також у артиста є кілька альбомів, серед яких "Історія", "Двадцять два" та "Білим…". На початку 2000-х Трубач закінчив співпрацю із продюсером Євгеном Фрідляндом після звинувачень у "нетрадиційній орієнтації" і продовжив будувати кар’єру самостійно.

Після цього вийшов альбом "Я не шкодую ні про що" у 2007 році. А у 2012 — "Були та будемо".

Що каже про війну в Україні Микола Трубач

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, Трубач висловив підтримку Україну, але не публічно. Ба більше, він покинув країну-агресорку, де прожив 32 роки.

Як розповів Віктор Павлик, Трубач писав йому у 2022 році і розповів, що він занепокоєний ситуацією в Україні та українцями. Однак публічно співак батьківщину не підтримав.

Де зараз Микола Трубач

Відомо, що співак виїхав із Росії на початку повномасштабного вторгнення. Перші три місяці він прожив в Іспанії. А тепер разом із родиною переїхав до Великої Британії. Про це він зізнався під час інтерв’ю на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз колишня суддя "X-фактора" Ніно Катамадзе. Ми також поділилися, що вона каже про війну в Україні.