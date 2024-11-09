"Холостяк-13" с Александром Тереном: кто покинул шоу во втором выпуске (фото)

Сразу две девушки покинули проект

В пятницу, 8 ноября, состоялся второй выпуск романтического проекта "Холостяк-13". Девушки по-разному пытались привлечь внимание главного героя Александра Терена. Впрочем, не всем это удалось.

"Телеграф" расскажет, кто из участниц покинул романтическое реалити во втором выпуске.

"Холостяк-13": кто ушел во втором выпуске

Во втором выпуске проекта Александр Терен попрощался с 27-летней сомелье Алиной из Кривого Рога. Это произошло на двойном свидании вместе с 20-летней диджейкой Елизаветой из Хмельницкого. По мнению главного героя, Алина была очень зациклена на себе и своем увлечении. В то же время девушка не интересовалась им и практически не задавала вопросов.

Еще одной участницей, покинувшей проект, стала 29-летняя бизнесвумен Татьяна из Одессы. Причиной послужило то, что Александр не услышал от девушки, что она чувствует к нему.

К тому же Терен не нашел общих интересов с Татьяной, потому решил отпустить ее. Для участницы это стало максимальной неожиданностью, ведь на первой вечеринке она получила первую розу. Девушка пожелала Александру не прогадать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как главный герой "Холостяка" Александр Терен поставил на место пользователя сети. Женщина сделала неуместный упрек ветерану.