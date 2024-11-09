"Холостяк-13" з Олександром Тереном: хто покинув шоу у другому випуску (фото)

Одразу двоє дівчат покинули проєкт

У п'ятницю, 8 листопада, відбувся другий випуск романтичного проєкту "Холостяк-13". Дівчата по-різному намагалися привернути увагу головного героя, Олександра Терена. Утім, не всім це вдалося.

"Телеграф" розповість, хто з учасниць покинув романтичне реаліті у другому випуску.

"Холостяк-13": хто пішов у другому випуску

У другому випуску проєкту Олександр Терен попрощався з 27-річною сомельє Аліною з Кривого Рогу. Це сталося на подвійному побаченні разом з 20-річною діджейкою Єлизаветою з Хмельницького. На думку головного героя, Аліна була дуже зациклена на собі та своєму захопленні. Водночас дівчина не цікавилась ним і практично не ставила запитань.

Ще однією учасницею, котра покинула проєкт, стала 29-річна бізнесвумен Тетяна з Одеси. Причиною стало те, що Олександр не почув від дівчини, що вона відчуває до нього.

До того ж Терен не знайшов спільних інтересів з Тетяною, тому вирішив відпустити її. Для учасниці це стало максимальною несподіванкою, адже на першій вечірці вона отримала першу троянду. Дівчина побажала Олександру не помилитися.

Раніше "Телеграф" розповідав, як головний герой "Холостяка" Олександр Терен поставив на місце користувачку мережі. Вона зробила недоречний закид ветерану.