"Холостяк-13": кто из девушек прошел в третий выпуск шоу

Ветеран сделал свой выбор

В эфире "СТБ" состоялся второй выпуск популярного реалити "Холостяк" с ветераном и общественным деятелем Александром Тереном. Главный герой провел церемонию роз, во время которой попрощался с двумя девушками.

"Телеграф" расскажет, кто из участниц романтического шоу сумел зацепить Александра Терена и попасть в третий выпуск.

"Холостяк-13": кто прошел в 3-й выпуск

27-летняя продюсер образовательных курсов Алина из Кременчуга;

Фото с инстаграма участницы

21-летняя будущая дипломат Юстина из Бродов (Львовщина);

Фото с инстаграма участницы

23-летняя кулинарная блогерка Анастасия из Харькова;

Фото с инстаграма участницы

24-летняя военная журналистка Светлана из Чернигова;

Фото с инстаграмма участницы

29-летняя тату-мастер Виктория из Белой Церкви;

Фото с инстаграма участницы

24-летняя таролог Анастасия из Збаража (Тернопольщина);

Фото с инстаграма участницы

29-летняя арт-терапевт Вероника из Херсона;

Фото с инстаграма участницы

21-летняя диджейка Елизавета из Хмельницкого;

Фото с инстаграма участницы

27-летняя психолог с модельным опытом Илона из Гадяча;

Фото с инстаграма участницы

25-летняя SMM-менеджер Ксения из Словечного (Житомирщина);

Фото с инстаграма участницы

переводчица немецкого языка Инна из Харькова.

Фото с инстаграма участницы

Ранее "Телеграф" поделился определенными секретами шоу "Холостяк" от бывшей участницы Юлии Шкурлей. В частности, девушка рассказала, что ее разочаровало во время первой вечеринки на проекте.