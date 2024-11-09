Укр

"Холостяк-13": кто из девушек прошел в третий выпуск шоу

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
Читати українською
Автор
Александр Терен определился, кто из девушек пройдет до 3-го выпуска
Александр Терен определился, кто из девушек пройдет до 3-го выпуска. Фото СТБ

Ветеран сделал свой выбор

В эфире "СТБ" состоялся второй выпуск популярного реалити "Холостяк" с ветераном и общественным деятелем Александром Тереном. Главный герой провел церемонию роз, во время которой попрощался с двумя девушками.

"Телеграф" расскажет, кто из участниц романтического шоу сумел зацепить Александра Терена и попасть в третий выпуск.

"Холостяк-13": кто прошел в 3-й выпуск

  • 27-летняя продюсер образовательных курсов Алина из Кременчуга;
Фото с инстаграма участницы
  • 21-летняя будущая дипломат Юстина из Бродов (Львовщина);
Фото с инстаграма участницы
  • 23-летняя кулинарная блогерка Анастасия из Харькова;
Фото с инстаграма участницы
  • 24-летняя военная журналистка Светлана из Чернигова;
Фото с инстаграмма участницы
  • 29-летняя тату-мастер Виктория из Белой Церкви;
Фото с инстаграма участницы
  • 24-летняя таролог Анастасия из Збаража (Тернопольщина);
Фото с инстаграма участницы
  • 29-летняя арт-терапевт Вероника из Херсона;
Фото с инстаграма участницы
  • 21-летняя диджейка Елизавета из Хмельницкого;
Фото с инстаграма участницы
  • 27-летняя психолог с модельным опытом Илона из Гадяча;
Фото с инстаграма участницы
  • 25-летняя SMM-менеджер Ксения из Словечного (Житомирщина);
Фото с инстаграма участницы
  • переводчица немецкого языка Инна из Харькова.
Фото с инстаграма участницы

Ранее "Телеграф" поделился определенными секретами шоу "Холостяк" от бывшей участницы Юлии Шкурлей. В частности, девушка рассказала, что ее разочаровало во время первой вечеринки на проекте.

Теги:
#Холостяк #Участницы