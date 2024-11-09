"Холостяк-13": кто из девушек прошел в третий выпуск шоу
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Ветеран сделал свой выбор
В эфире "СТБ" состоялся второй выпуск популярного реалити "Холостяк" с ветераном и общественным деятелем Александром Тереном. Главный герой провел церемонию роз, во время которой попрощался с двумя девушками.
"Телеграф" расскажет, кто из участниц романтического шоу сумел зацепить Александра Терена и попасть в третий выпуск.
"Холостяк-13": кто прошел в 3-й выпуск
- 27-летняя продюсер образовательных курсов Алина из Кременчуга;
- 21-летняя будущая дипломат Юстина из Бродов (Львовщина);
- 23-летняя кулинарная блогерка Анастасия из Харькова;
- 24-летняя военная журналистка Светлана из Чернигова;
- 29-летняя тату-мастер Виктория из Белой Церкви;
- 24-летняя таролог Анастасия из Збаража (Тернопольщина);
- 29-летняя арт-терапевт Вероника из Херсона;
- 21-летняя диджейка Елизавета из Хмельницкого;
- 27-летняя психолог с модельным опытом Илона из Гадяча;
- 25-летняя SMM-менеджер Ксения из Словечного (Житомирщина);
- переводчица немецкого языка Инна из Харькова.
Ранее "Телеграф" поделился определенными секретами шоу "Холостяк" от бывшей участницы Юлии Шкурлей. В частности, девушка рассказала, что ее разочаровало во время первой вечеринки на проекте.