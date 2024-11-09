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"Холостяк-13": хто з дівчат пройшов до третього випуску шоу

Автор
Вікторія Козар
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Автор
Олександр Терен обрав, хто з дівчат пройде до 3-го випуску
Олександр Терен обрав, хто з дівчат пройде до 3-го випуску. Фото СТБ

Ветеран зробив свій вибір

В ефірі "СТБ" відбувся другий випуск популярного реаліті "Холостяк" з ветераном і громадським діячем Олександром Тереном. Головний герой провів церемонію троянд, під час якої попрощався одразу з двома дівчатами.

"Телеграф" розкаже, хто з учасниць романтичного шоу зумів зачепити Олександра Терена й потрапити у третій випуск.

"Холостяк-13": хто пройшов у 3-й випуск

  • 27-річна продюсерка освітніх курсів Аліна з Кременчука;
Фото з інстаграму учасниці
  • 21-річна майбутня дипломатка Юстина з Бродів (Львівщина);
Фото з інстаграму учасниці
  • 23-річна кулінарна блогерка Анастасія з Харкова;
Фото з інстаграму учасниці
  • 24-річна військова журналістка Світлана з Чернігова;
Фото з інстаграму учасниці
  • 29-річна тату-майстриня Вікторія з Білої Церкви;
Фото з інстаграму учасниці
  • 24-річна тарологиня Анастасія зі Збаража (Тернопільщина);
Фото з інстаграму учасниці
  • 29-річна арттерапевтка Вероніка з Херсона;
Фото з інстаграму учасниці
  • 21-річна діджейка Єлизавета з Хмельницького;
Фото з інстаграму учасниці
  • 27-річна психологиня з модельним досвідом Ілона з Гадяча;
Фото з інстаграму учасниці
  • 25-річна SMM-менеджерка Ксенія зі Словечного (Житомирщина);
Фото з інстаграму учасниці
  • перекладачка німецької мови Інна з Харкова.
Фото з інстаграму учасниці

Раніше "Телеграф" поділився певними секретами шоу "Холостяк" від колишньої учасниці Юлії Шкурлей. Зокрема, дівчина розповіла, що її розчарувало під час першої вечірки на проєкті.

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#Холостяк #Учасниці