"Холостяк-13": хто з дівчат пройшов до третього випуску шоу

Ветеран зробив свій вибір

В ефірі "СТБ" відбувся другий випуск популярного реаліті "Холостяк" з ветераном і громадським діячем Олександром Тереном. Головний герой провів церемонію троянд, під час якої попрощався одразу з двома дівчатами.

"Телеграф" розкаже, хто з учасниць романтичного шоу зумів зачепити Олександра Терена й потрапити у третій випуск.

"Холостяк-13": хто пройшов у 3-й випуск

27-річна продюсерка освітніх курсів Аліна з Кременчука;

Фото з інстаграму учасниці

21-річна майбутня дипломатка Юстина з Бродів (Львівщина);

Фото з інстаграму учасниці

23-річна кулінарна блогерка Анастасія з Харкова;

Фото з інстаграму учасниці

24-річна військова журналістка Світлана з Чернігова;

Фото з інстаграму учасниці

29-річна тату-майстриня Вікторія з Білої Церкви;

Фото з інстаграму учасниці

24-річна тарологиня Анастасія зі Збаража (Тернопільщина);

Фото з інстаграму учасниці

29-річна арттерапевтка Вероніка з Херсона;

Фото з інстаграму учасниці

21-річна діджейка Єлизавета з Хмельницького;

Фото з інстаграму учасниці

27-річна психологиня з модельним досвідом Ілона з Гадяча;

Фото з інстаграму учасниці

25-річна SMM-менеджерка Ксенія зі Словечного (Житомирщина);

Фото з інстаграму учасниці

перекладачка німецької мови Інна з Харкова.

Фото з інстаграму учасниці

Раніше "Телеграф" поділився певними секретами шоу "Холостяк" від колишньої учасниці Юлії Шкурлей. Зокрема, дівчина розповіла, що її розчарувало під час першої вечірки на проєкті.