Живут в разных странах: сколько детей у Савика Шустера и что о них известно (фото)

Савик Шустер пытался не распространяться о личной жизни

Телеведущий украинских и российских передач Савик Шустер официально был женат всего раз, но около 16 лет прожил в гражданском браке с россиянкой Ольгой Невской. Личную жизнь он старался держать подальше от посторонних глаз и не "засвечивал" своих детей.

"Телеграф" решил выяснить, сколько наследников у Савика Шустера и что о них известно. Детей телеведущего родила официальная жена, с которой он проживал в Италии.

Сколько детей у Савика Шустера и что о них известно

Скандальный телеведущий Савик Шустер родился в Вильнюсе в семье юриста Изабеллы Шустер и тренера футбольной команды "Спартак" Михаила Шустера. Там Савик поступил на медицинский факультет Вильнюсского университета, но проучился там всего полтора года и эмигрировал с родителями в Канаду. В 1976 году он окончил Монреальский университет McGill на специальности биохимии и физиологии.

Савик Шустер вместе с родителями

В середине 80-х годов Савик Шустер переехал в Италию и начал работать в научно-исследовательском центре флорентийского университета. В этот период он познакомился со своей первой супругой, итальянкой Джанной, которая работала врачом. В браке у них родился сын Стефано и дочь Сара. Но их брак распался, потому что Савик начал активно развивать карьеру журналиста, а супруга не хотела с ним переезжать в другую страну и вместе с детьми осталась в Италии.

Савик Шустер с гражданской женой Ольгой

В интервью за 2006 год Савик Шустер рассказывал, что его сын поступил в престижный экономический вуз в Милане, который считался одним из самых серьезных в Европе. Телеведущий отмечал, что переезд из Флоренции в Милан был для сына серьезным шагом и он гордится тем, что наследник решился кардинально изменить свою жизнь.

Фотографий сына Шустера в открытом доступе нет, сейчас ему 37 лет, и согласно последним данным, он работает финансистом и живет в Лондоне. О его личной жизни ничего неизвестно.

Что касается дочери, то Шустер говорил, что она раньше вместе с ним смотрела футбол и давала точные прогнозы результатов матчей чемпионата. Он называет свою дочь красавицей, хотя отмечал, что "ноги у нее футболиста". Саре сейчас 35 лет и, согласно информации в сети, работает она модельером во Флоренции. Информации о ее личной жизни в открытом доступе также нет.

Савик Шустер с дочерью Сарой

Сам телеведущий выехал из Украины, в прошлом году его заметили на отдыхе в Дубае, где у него есть собственный бизнес. Савик Шустер имеет два гражданства: Канады и Италии.

Телеведущий Савик Шустер выехал из Украины

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