Живуть у різних країнах: скільки дітей у Савіка Шустера і що про них відомо (фото)

Савік Шустер намагався не поширюватися про особисте життя

Телеведучий українських та російських передач Савік Шустер офіційно був одружений лише раз, але близько 16 років прожив у цивільному шлюбі з росіянкою Ольгою Невською. Особисте життя він намагався тримати якомога далі від сторонніх очей і не "засвічував" своїх дітей.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, скільки спадкоємців у Савіка Шустера і що про них відомо. Дітей телеведучого народила офіційна дружина, з якою він мешкав в Італії.

Скільки дітей у Савіка Шустера і що про них відомо

Скандальний телеведучий Савік Шустер народився у Вільнюсі у родині юриста Ізабелли Шустер та тренера футбольної команди "Спартак" Михайла Шустера. Там Савік вступив на медичний факультет Вільнюського університету, але провчився там лише півтора року та емігрував із батьками до Канади. У 1976 році він закінчив Монреальський університет McGill на спеціальності біохімії та фізіології.

Савік Шустер разом із батьками

У середині 80-х років Савік Шустер переїхав до Італії та почав працювати у науково-дослідному центрі флорентійського університету. У цей період він познайомився зі своєю першою дружиною, італійкою Джанною, яка працювала лікарем. У шлюбі у них народився син Стефано та дочка Сара. Але їхній шлюб розпався, тому що Савік почав активно розвивати кар’єру журналіста, а дружина не хотіла з ним переїжджати в іншу країну і разом із дітьми залишилася в Італії.

Савік Шустер із громадянською дружиною Ольгою

В інтерв’ю за 2006 рік Савік Шустер розповідав, що його син вступив до престижного економічного вишу в Мілані, який вважався одним із найсерйозніших у Європі. Телеведучий зазначав, що переїзд із Флоренції до Мілана був для сина серйозним кроком і він пишається тим, що спадкоємець наважився кардинально змінити своє життя.

Фотографій сина Шустера у відкритому доступі немає, зараз йому 37 років, і, за останніми даними, він працює фінансистом і живе в Лондоні. Про його особисте життя нічого невідомо.

Щодо доньки, то Шустер говорив, що вона раніше разом із ним дивилася футбол і давала точні прогнози результатів матчів чемпіонату. Він називає свою доньку красунею, хоча зазначав, що "ноги у неї футболіста". Сарі зараз 35 років і, згідно з інформацією у мережі, працює вона модельєром у Флоренції. Інформації про її особисте життя у відкритому доступі також немає.

Савік Шустер із дочкою Сарою

Сам телеведучий виїхав з України, минулого року його помітили на відпочинку у Дубаї, де він має власний бізнес. Савік Шустер має два громадянства: Канадита Італії.

Телеведучий Савік Шустер виїхав із України

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