"Холостяк 2024" с Александром Тереном: кто из участниц получил розу на пятой неделе (фото)
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Несколько девушек остаются во Львове, а остальные — едут в Киев
В пятницу, 29 ноября, состоялся пятый выпуск романтического шоу "Холостяк-13", где главным героем является украинский военный Александр Терен (Будько). На этой неделе он сходил на свидание со всеми девушками и сделал свой выбор на церемонии роз.
Главный герой решил оставить на проекте 6 участниц. Двум девушкам желанная роза не досталась и они навсегда покинули шоу.
Кто из участниц "Холостяк-13" остался на проекте в пятом выпуске
Бороться за сердце завидного холостяка Александра Терена продолжают такие участницы:
- Настя Анисимова из Харькова, 23 года
- Инна Белень из Харькова, 28 лет
- Юстина Багай со Львова, 21 год
- Алина Моисеенко из Кременчуга, 27 лет
- Анастасия Юзьвак из Лондона, 24 года
- Виктория Клочко из Белой Церкви, 29 лет
"Телеграф" писал ранее, что в четвертом выпуске "Холостяка-13" проект покинула "модель с чувством юмора" Елизавета Луцюк. Александр Терен не увидел серьезности ее намерений.