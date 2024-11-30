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"Холостяк 2024" с Александром Тереном: кто из участниц получил розу на пятой неделе (фото)

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
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Какие участницы продолжат борьбу за сердце Терена в шестом выпуске Новость обновлена 30 ноября 2024, 00:32
Какие участницы продолжат борьбу за сердце Терена в шестом выпуске. Фото СТБ

Несколько девушек остаются во Львове, а остальные — едут в Киев

В пятницу, 29 ноября, состоялся пятый выпуск романтического шоу "Холостяк-13", где главным героем является украинский военный Александр Терен (Будько). На этой неделе он сходил на свидание со всеми девушками и сделал свой выбор на церемонии роз.

Главный герой решил оставить на проекте 6 участниц. Двум девушкам желанная роза не досталась и они навсегда покинули шоу.

Кто из участниц "Холостяк-13" остался на проекте в пятом выпуске

Бороться за сердце завидного холостяка Александра Терена продолжают такие участницы:

  • Настя Анисимова из Харькова, 23 года
  • Инна Белень из Харькова, 28 лет
  • Юстина Багай со Львова, 21 год
  • Алина Моисеенко из Кременчуга, 27 лет
  • Анастасия Юзьвак из Лондона, 24 года
  • Виктория Клочко из Белой Церкви, 29 лет

"Телеграф" писал ранее, что в четвертом выпуске "Холостяка-13" проект покинула "модель с чувством юмора" Елизавета Луцюк. Александр Терен не увидел серьезности ее намерений.

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#Холостяк #Терен