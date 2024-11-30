"Холостяк 2024" с Александром Тереном: кто из участниц получил розу на пятой неделе (фото)

Несколько девушек остаются во Львове, а остальные — едут в Киев

В пятницу, 29 ноября, состоялся пятый выпуск романтического шоу "Холостяк-13", где главным героем является украинский военный Александр Терен (Будько). На этой неделе он сходил на свидание со всеми девушками и сделал свой выбор на церемонии роз.

Главный герой решил оставить на проекте 6 участниц. Двум девушкам желанная роза не досталась и они навсегда покинули шоу.

Кто из участниц "Холостяк-13" остался на проекте в пятом выпуске

Бороться за сердце завидного холостяка Александра Терена продолжают такие участницы:

Настя Анисимова из Харькова, 23 года

Инна Белень из Харькова, 28 лет

Юстина Багай со Львова, 21 год

Алина Моисеенко из Кременчуга, 27 лет

Анастасия Юзьвак из Лондона, 24 года

Виктория Клочко из Белой Церкви, 29 лет

"Телеграф" писал ранее, что в четвертом выпуске "Холостяка-13" проект покинула "модель с чувством юмора" Елизавета Луцюк. Александр Терен не увидел серьезности ее намерений.