"Холостяк 2024" з Олександром Тереном: хто з учасниць отримав троянду на п’ятому тижні (фото)
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Декілька дівчат залишаються у Львові, а решта — їдуть до Києва
У п’ятницю, 29 листопада, відбувся 5-й випуск романтичного шоу "Холостяк-13", де головним героєм є український військовий Олександр Терен (Будько). Цього тижня він сходив побачення з усіма дівчатами й зробив свій вибір на церемонії троянд.
Головний герой вирішив залишити на проєкті 6 учасниць. Двом дівчатам бажана троянда не дісталася і вони назавжди покинули шоу.
Хто з учасниць "Холостяк-13" залишився на проекті у п’ятому випуску
Боротися за серце завидного холостяка Олександра Терена продовжують такі учасниці:
- Настя Анісімова з Харкова, 23 роки
- Інна Белень із Харкова, 28 років
- Юстина Багай зі Львова, 21 рік
- Аліна Моісеєнко з Кременчука, 27 років
- Анастасія Юзьвак із Лондона, 24 роки
- Вікторія Клочко з Білої Церкви, 29 років
"Телеграф" писав раніше, що у четвертому випуску "Холостяка-13" проєкт залишила "модель із почуттям гумору" Єлизавета Луцюк. Олександр Терен не побачив серйозності її намірів.