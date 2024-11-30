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"Холостяк 2024" з Олександром Тереном: хто з учасниць отримав троянду на п’ятому тижні (фото)

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
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Автор
Які учасниці продовжать боротьбу за серце Терена у шостому випуску Новина оновлена 30 листопада 2024, 00:32
Які учасниці продовжать боротьбу за серце Терена у шостому випуску. Фото СТБ

Декілька дівчат залишаються у Львові, а решта — їдуть до Києва

У п’ятницю, 29 листопада, відбувся 5-й випуск романтичного шоу "Холостяк-13", де головним героєм є український військовий Олександр Терен (Будько). Цього тижня він сходив побачення з усіма дівчатами й зробив свій вибір на церемонії троянд.

Головний герой вирішив залишити на проєкті 6 учасниць. Двом дівчатам бажана троянда не дісталася і вони назавжди покинули шоу.

Хто з учасниць "Холостяк-13" залишився на проекті у п’ятому випуску

Боротися за серце завидного холостяка Олександра Терена продовжують такі учасниці:

  • Настя Анісімова з Харкова, 23 роки
  • Інна Белень із Харкова, 28 років
  • Юстина Багай зі Львова, 21 рік
  • Аліна Моісеєнко з Кременчука, 27 років
  • Анастасія Юзьвак із Лондона, 24 роки
  • Вікторія Клочко з Білої Церкви, 29 років

"Телеграф" писав раніше, що у четвертому випуску "Холостяка-13" проєкт залишила "модель із почуттям гумору" Єлизавета Луцюк. Олександр Терен не побачив серйозності її намірів.

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