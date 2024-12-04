Снимал видео с поросятами и застольями: чем запомнился внезапно умерший сельский блогер Юрий Криштоп

Родственники сообщили о смерти Юрия Криштопа, который был настоящей звездой TikTok

Во вторник, 3 декабря, в сети появилась информация, что внезапно умер известный сельский блогер и звезда TikTok Юрий Криштоп. Из сообщений родственников в сети стало известно, что у мужчины были проблемы с давлением. Его собирались транспортировать в больницу в Киев, однако, он не пережил ночь и на утро стало известно, что сердце блогера остановилось.

Кадры с работниками скорой помощи, которые приехали на вызов к Юрию Криштопу, а также видео из реанимации, опубликовали на его странице в TikTok родственники. Эти кадры очень обеспокоили поклонников блогера, некоторые даже подумали, что страницу мужчины взломали. А на утро стало известно, что он умер.

Известно, что Юрий Криштоп имел свое семейное фермерское хозяйство и занимался продажей копченой продукции, которая также пользовалась большим спросом. А потом начал снимать видео для TikTok под названием "Село та сало". Это название стало его личным брендом — как для продукции фермерства, так и для страницы в соцсети, на которую были подписаны более 300 тысяч фолловеров.

В своем TikTok "Село та сало" Юрий Криштоп искренне и по простому рассказывал о сельской жизни, фермерстве, своей живности в хозяйстве. Также он делал забавные видео своих сельских застолий и ужинов, нагоняя приятную ностальгию на подписчиков. Поклонники страницы блогера были очень расстроены трагической новостью о смерти Юрия Криштопа.

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