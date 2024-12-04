Знімав відео з поросятами та застіллями: чим запам’ятався сільський блогер Юрій Криштоп, який раптово помер

Родичі повідомили про смерть Юрія Криштопа, який був справжньою зіркою TikTok

У вівторок, 3 грудня, у мережі з’явилася інформація, що раптово помер відомий сільський блогер та зірка TikTok Юрій Криштоп. З повідомлень родичів у мережі стало відомо, що чоловік мав проблеми з тиском. Його збиралися транспортувати до лікарні до Києва, проте він не пережив ніч і на ранок стало відомо, що серце блогера зупинилося.

Кадри із працівниками швидкої допомоги, які приїхали на виклик до Юрія Криштопа, а також відео з реанімації, опублікували на його сторінці у TikTok родичі. Ці кадри дуже стурбували шанувальників блогера, дехто навіть подумав, що сторінку чоловіка зламали. А на ранок стало відомо, що він помер.

Відомо, що Юрій Криштоп мав своє сімейне фермерське господарство та займався продажем копченої продукції, яка мала великий попит. А потім почав знімати відео для TikTok під назвою "Село та сало". Ця назва стала його особистим брендом як для продукції фермерства, так і для сторінки в соцмережі, на яку було підписано понад 300 тисяч фоловерів.

У своєму TikTok "Село та сало" Юрій Криштоп щиро і по простому розповідав про сільське життя, фермерство, свою живність у господарстві. Також він робив кумедні відео своїх сільських застіль та вечерь, наганяючи приємну ностальгію на підписників. Шанувальники сторінки блогера були дуже засмучені трагічною новиною про смерть Юрія Криштопа.

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