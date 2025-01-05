Сбросила 13 килограммов и увеличила губы: как сейчас выглядит бывшая коллега Тищенко Елена Филонова

По словам блоггерши, похудела она не с помощью спорта и правильного питания.

Известная украинская телеведущая и блоггер Елена Филонова всегда выделялась благодаря своей яркой внешности и харизме. Однако она запомнилась зрителю благодаря постоянным попыткам похудания классическими и несколько странными путями.

Филонова долгое время жаловалась на лишний вес и разными способами пыталась от его избавиться, что у нее плохо получалось. Однако, внезапно осенью 2024 года блогер поразила заметными результатами похудения.

Как оказалось, блогер сбросила 13 кг за 1,5-2 месяца. Однако, не благодаря работе в спортзале и правильному питанию, а препарату, который ей кололи в живот. Однако речь идет не об "Оземпике", о котором гудит весь интернет, а о других инъекциях. Однако, перед началом курса Филонова прошла нужных врачей, сдала анализ и проверила щитовидную железу.

Она всегда выделялась благодаря своим пышным формам. Однако в сентябре 2024 года блоге показала свое тело. Результаты похудения были очень заметны. Елена Филонова показала видео "до" и "после".

Напомним, что особую популярность Елена приобрела после работы на "Новом канале" в программе "Ревизор". Она вела свою рубрику и с юмором рассказывала об эстетических услугах в Украине, анализируя качество салонов красоты. Благодаря своему непосредственному стилю ведения, Филонова стала любимицей многих зрителей.

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