Скинула 13 кілограмів і збільшила губи: як зараз виглядає колишня колега Тищенка Олена Філонова

Зо словами блогерки, схудла вона не за допомогою спорту і правильног харчування

Відома українська телеведуча і блогерка Олена Філонова завжди виділялася завдяки своїй яскравій зовнішності та харизмі. Однак також вона запам’яталася глядачу завдяки постійним спробам схуднення класичними та дещо дивними шляхами.

Філонова тривалий час жалілася на зайву вагу і різними способами намагалася її позбутися, що у неї погано виходило. Проте, раптово восени 2024 року блогерка вразила помітними результатами схуднення.

Як виявилося, блогерка скинула 13 кг за 1,5-2 місяці. Проте, не завдяки роботі у спортзалі і правильному харчуванню, а препарату, який їй кололи у живіт. Однак мова йде не про "Оземпік", про який гуде весь інтернет, а про інші ін’єкції. Проте, перед початком курсу Філонова пройшла потрібних лікарів, здала аналізу і перевірила щитовидну залозу.

Вона завжди виділялася завдяки своїм пишним формам. Однак у вересні 2024 блогерка показала своє тіло. Результати схуднення були дуже помітні. Олена Філонова показала відео "до" та після".

Нагадаємо, що особливу популярність Олена здобула після роботи на "Новому каналі" у програмі "Ревізор". Вона вела свою рубрику і з гумором розповідала про естетичні послуги в Україні, аналізуючи якість салонів краси. Завдяки своєму безпосередньому стилю ведення, Філонова стала улюбленицею багатьох глядачів.

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