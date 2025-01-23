Тайно вышла замуж и покинула Россию: что известно о новом браке звезды "Бедной Насти" Кориковой

Личность своего возлюбленного Корикова тщательно скрывает

Актриса Елена Корикова была звездой российских фильмов и сериалов, но больше всего прославилась благодаря главной роли в "Бедной Насти". Ее личная жизнь была довольно бурной, за плечами актрисы два развода и многочисленные романы. Но сейчас, судя по всему, она обрела семейное счастье.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о "тайном" муже Елены Кориковой и где она сейчас. Мы узнали, почему актрисе не удавалось построить крепкую семью.

Два брака и неудачные романы Елены Кориковой

В апреле 2025 года Елена Корикова будет отмечать 53-летие и за этот период она пережила много взлетов и падений как в карьере, так и личной жизни. Первый бурный роман у Кориковой завязался с Дмитрием Рощиным, но против их отношений выступила его мама, которая была убеждена, что Елена простая "охотница за столичной квартирой". Молодой человек поддался влиянию матери и оставил Корикову, которая была на пятом месяце беременности.

Елена Корикова в молодости

Но после рождения сына Арсения, звезда "Бедной Насти" вступила в брак с писателем Дмитрием Липскеровым, отношения с которым возникли в порыве страсти и начали быстро развиваться. Но семейные узы просуществовали всего один год и рухнули по вине тещи.

Елена Корикова вместе с сыном Арсением

Во второй раз Елена вышла замуж за известного оператора Максима Осадчего. Он способствовал тому, чтобы актриса снялась в музыкальных клипах Киркорова, Пугачевой, Леонтьева. Но их отношения были сложными, они много раз сходились и расходились, а во время съемок "Бедной Насти" разошлись окончательно.

Елена Корикова и Максим Осадчий

Играя милую крепостную Анну в сериале, Елена Корикова вскружила голову своему коллеге Даниилу Страхову. На съемочной площадке между ними бурлила страсть, но актер был женат и вскоре прекратил отношения с актрисой.

Елена Корикова в сериале "Бедная Настя"

Также Корикова крутила роман с телеведущим Андреем Малаховым, который окружил ее заботой и любовью, но построить семью у них не получилось. Потом у актрисы были отношения с теннисистом Маратом Сафиным и актером Сергеем Астаховым, но они не принесли Кориковой желаемого счастья.

Елена Корикова и Андрей Малахов

"Тайный" муж и жизнь за границей

В 2019 году на своей странице в Instagram Елена Корикова намекнула, что вышла снова замуж, но своего избранника актриса тщательно скрывает. Поклонники также заметили кольцо на ее безымянном пальце. Но с 2022 года Корикова перестала приезжать в Россию, активно вести социальные сети и порвала связи с шоу-бизнесом.

Как сообщают российские СМИ, главная героиня "Бедной Насти" переехала жить в Черногорию и ведет закрытый образ жизни, потому что устала от постоянных сплетен и обсуждений. Она вместе с мужем поселилась в Черногории, где ранее приобрела недвижимость на побережье. Поговаривают, что ее мужем стал некий богатый экс-чиновник, который ее содержит. Другой информации об избраннике актрисы в открытом доступе нет.

Елена Корикова тайно вышла замуж

Согласно слухам, Корикова сменила и род деятельности, за рубежом она стала заниматься дизайном интерьеров. Ее сын Арсений, которому уже 30 лет, также ведет закрытый образ жизни, и вполне возможно, также выехал из России.

"Телеграф" писал ранее, что известно о романах путиниста Киркорова. Ему приписывали романы с танцовщицей, диджеем и эскортницей.