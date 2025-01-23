Таємно вийшла заміж і залишила Росію: що відомо про новий шлюб зірки "Бідної Насті" Корікової

Особистість свого коханого Корікова ретельно приховує

Актриса Олена Корікова була зіркою російських фільмів та серіалів, але найбільше прославилася завдяки головній ролі у "Бідній Насті". Її особисте життя було досить бурхливим, за плечима актриси два розлучення та численні романи. Але зараз, судячи з усього, вона отримала сімейне щастя.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про "таємного" чоловіка Олени Корікової та де вона зараз. Ми дізналися, чому актрисі не вдавалося звести міцну родину.

Два шлюби та невдалі романи Олени Корікової

У квітні 2025 року Олена Корікова відзначатиме 53-річчя і за цей період вона пережила багато злетів та падінь як у кар’єрі, так і особистому житті. Перший бурхливий роман у Корікової зав’язався з Дмитром Рощиним, але проти їхніх стосунків виступила його мама, яка була переконана, що Олена проста "мисливиця за столичною квартирою". Молодий чоловік піддавався впливу матері й залишила Корікову, яка була на п’ятому місяці вагітності.

Олена Корікова у молодості

Але після народження сина Арсенія, зірка "Бідної Насті" одружилася з письменником Дмитром Ліпскеровим, стосунки з яким виникли в пориві пристрасті й почали швидко розвиватися. Але сімейні узи проіснували лише один рік і порвалися з вини тещі.

Олена Корікова разом із сином Арсенієм

Вдруге Олена вийшла заміж за відомого оператора Максима Осадчого. Він сприяв тому, щоб актриса знялася в музичних кліпах Кіркорова, Пугачової, Леонтьєва. Але їхні стосунки були складними, вони багато разів сходилися та розходились, а під час зйомок "Бідної Насті" розійшлися остаточно.

Олена Корікова та Максим Осадчий

Граючи милу кріпосну Анну в серіалі, Олена Корікова закружила голову своєму колезі Данилові Страхову. На знімальному майданчику між ними вирувала пристрасть, але актор був одружений і незабаром припинив стосунки з акторкою.

Олена Корікова у серіалі "Бідна Настя"

Також Корікова крутила роман із телеведучим Андрієм Малаховим, який оточив її турботою та любов’ю, але збудувати родину у них не вийшло. Потім актриса мала стосунки з тенісистом Маратом Сафіним та актором Сергієм Астаховим, але вони не принесли Коріковій бажаного щастя.

Олена Корікова та Андрій Малахов

"Таємний" чоловік та життя за кордоном

У 2019 році на своїй сторінці в Instagram Олена Корікова натякнула, що вийшла знову заміж, але свого обранця актриса ретельно приховує. Шанувальники також помітили обручку на її безіменному пальці. Але з 2022 року Корікова перестала приїжджати до Росії, активно вести соціальні мережі та порвала зв’язки із шоубізнесом.

Як повідомляють російські ЗМІ, головна героїня "Бідної Насті" переїхала жити до Чорногорії та веде закритий спосіб життя, бо втомилася від постійних пліток та обговорень. Вона разом із чоловіком оселилася у Чорногорії, де раніше придбала нерухомість на узбережжі. Подейкують, що її чоловіком став багатий ексчиновник, який її утримує. Іншої інформації про обранця актриси у відкритому доступі немає.

Олена Корікова таємно вийшла заміж

Згідно з чутками, Корікова змінила і рід діяльності, за кордоном вона почала займатися дизайном інтер’єрів. Її син Арсеній, якому вже 30 років, також веде закритий спосіб життя, і цілком можливо також виїхав з Росії.

"Телеграф" писав раніше, що відомо про романи путініста Кіркорова. Йому приписували романи з танцівницею, діджеєм та ескортницею.