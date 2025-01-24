Мужа и ребенка Ани Жук повезли на операцию. Что известно о состоянии близких погибшей в ДТП блогерши

За рулем автомобиля находился супруг блогерши

Сегодня, 24 января, на трассе Харьков-Киев произошло ужасное ДТП, в результате которого погибла 39-летняя девушка. Ею оказалась известная блогерша Анна Жук, более известная как Аннет. В автомобиле вместе с ней находился супруг и старший сын.

Харьковский блогер Женя Зуб на своем Telegram-канале сообщил подробности состояния мужа погибшей девушки и ребенка. Известно, что их прооперировали врачи.

За рулем автомобиля Lexus находился муж Анны, который пошел на обгон по правой полосе, но из-за сильного тумана не увидел стоящий грузовик. В результате удара блогерша Анна Жук скончалась на месте.

Анна погибла на месте, ее супруг и сын выжили

Согласно обновленной информации, мужу погибшей девушки приставили конвой и повезли на операцию. Еще в машине находился старший сын, у него были проблемы с ногой. Его врачи также прооперировали. Водитель фуры не пострадал.

Отметим, что инцидент произошел в 8:47 утра. В сети появилось видео с места аварии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что умер украинский футболист, попавший в страшное ДТП. От также не был за рулем во время аварии.