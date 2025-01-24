Чоловіка та дитину Анни Жук повезли на операцію. Що відомо про стан близьких загиблої в ДТП блогерки

За кермом автомобіля знаходився чоловік блогерки

Сьогодні, 24 січня, на трасі Харків-Київ сталася жахлива ДТП, внаслідок якої загинула 39-річна дівчина. Нею виявилася відома блогерка Анна Жук, більш відома як Аннет. В автомобілі разом із нею знаходився чоловік та старший син.

Харківський блогер Женя Зуб у своєму Telegram-каналі повідомив подробиці стану чоловіка загиблої дівчини та дитини. Відомо, що їх прооперували лікарі.

За кермом автомобіля Lexus знаходився чоловік Анни, який пішов на обгін правою смугою, але через сильний туман не побачив вантажівку. Внаслідок удару блогерка Анна Жук померла на місці.

Анна загинула на місці, її чоловік та син вижили у аварії

Згідно з оновленою інформацією, чоловікові загиблої дівчини приставили конвой і повезли на операцію. Ще в машині був старший син, який мав проблеми з ногою. Його лікарі також прооперували. Водій вантажівки не отримав ушкоджень.

Зазначимо, що інцидент стався о 8:47 ранку. У мережі з’явилося відео з місця аварії.