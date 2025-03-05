Родился в Украине, но прославляет Россию: куда пропал исполнитель хита "Ах, какая женщина" Дубровин и что говорит о войне

Певец пропал из медийного пространства после триумфа

Известный исполнитель Сергей Дубровин, как и певец-предатель Вадим Казаченко, прославился благодаря группе "Фристайл". Свои первые шаги в карьере Дубровин начинал в родном Кременчуге, затем переехал в Москву и пропал буквально сразу после своего триумфа.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас исполнитель легендарного хита "Ах, какая женщина" Сергей Дубровин и чем занимается. Мы выяснили, говорит ли артист что-то о войне в Украине.

Как Сергей Дубровин стал знаменитым

Звезда 90-х годов Сергей Дубровин (настоящее имя — Сергей Дубина) родился 27 марта 1972 года в Кременчуге (Полтавская область). С детства он проявлял интерес к музыке, в частности солировал в хоре и участвовал в школьном ВИА. Брат Александр научил его играть на гитаре и после окончания 8-го класса Сергей поступил в Александрийское культурно-просветительное училище, которое окончил с красным дипломом.

Сергей Дубровин в молодости

Вместе с братом и еще тремя единомышленниками Дубровин образовал группу "Фрези Грант". Репетиции начинающие музыканты проводили в Полтаве, а позже Сергей стал руководителем ВИА в "Доме офицеров" в родном Кременчуге.

Однако выступлений в городских ДК артисту было мало и в 1992 году Дубровин сделал первые шаги в шоу-бизнесе. Сергей стал солистом популярной группы "Фристайл", заменив там Вадима Казаченко.

Сергей Дубровин 10 лет был в группе "Фристайл"

С тех пор карьера Сергея стремительно пошла вверх, он записал 5 альбомов и прославился благодаря хиту "Ах, какая женщина". С этой песней группа "Фристайл" стала лауреатом песенеого фестиваля "Песня года" в 1996 году. В составе группы Дубровин был почти 10 лет, а на пике популярности, все бросил и уехал в Германию.

За границей Сергей получил образование и работал над новыми музыкальными проектами. В 2012 году вышел его сольный альбом "Ты — половинка моя", затем еще один альбом "Бесконечное небо".

Сергей Дубровин на пике популярности уехал в Германию

В 2017 году, после 16 лет проживания в Германии, Дубровин вместе с семьей переехал в Российскую Федерацию. Сейчас ему 52 года и он продолжает заниматься творчеством.

Сергей Дубровин с 2017 года живет в России

Как изменился Сергей Дубровин и что говорит о войне

Сейчас артист выглядит по-другому, он уже не тот стройный юноша с длинными волосами. Сергей Дубровин сменил прическу, стиль и повзрослел.

Как сейчас выглядит Сергей Дубровин

Известно, что артист продолжает жить в России и выступает на сборных концертах вместе с другими звездами 80-х и 90-х годов. Два года назад Сергей Дубровин отметил 30-летие на сцене, представив юбилейную программу. Он активно гастролирует по российским городами и делиться моментами своей беззаботной жизни в Instagram.

Сергей Дубровин молчит о войне в родной Украине

Несмотря на то, что Сергей Дубровин родился и вырос в украинском Кременчуге, он не осудил российскую агрессию, а занял молчаливую позицию касательно войны. Регулярные обстрелы своего родного города Дубровин также не комментирует.

Сергей Дубровин выступает в России

Публичных заявлений о так называемой "СВО" артист не делал, но его позиция и так понятна. Сергей Дубровин прославляет Россию, о чем часто пишет в социальных сетях.

Сергей Дубровин прославляет Россию

"Телеграф" писал ранее, где сейчас Лева Би-2, осудивший войну. Артист отменил концерты в РФ.