Народився в Україні, але славить Росію: куди пропав виконавець хіта "Ах, какая женщина" Дубровін і що говорить про війну

Співак зник із медійного простору після тріумфу

Відомий виконавець Сергій Дубровін, як і співак-зрадник Вадим Казаченко, прославився завдяки гурту "Фрістайл". Свої перші кроки в кар’єрі Дубровін розпочинав у рідному Кременчуці, потім переїхав до Москви й зник буквально одразу після свого тріумфу.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз виконавець легендарного хіта "Ах, какая женщина" Сергій Дубровін і чим займається. Ми з’ясували, чи говорить щось артист про війну в Україні.

Як Сергій Дубровін став знаменитим

Зірка 90-х років Сергій Дубровін (справжнє ім’я — Сергій Дубина) народився 27 березня 1972 року в Кременчуці (Полтавська область). З дитинства він виявляв інтерес до музики, зокрема співав у хорі та брав участь у шкільному ВІА. Брат Олександр навчив його грати на гітарі й після закінчення 8 класу Сергій вступив до Олександрійського культурно-освітнього училища, яке закінчив із червоним дипломом.

Сергій Дубровін у молодості

Разом із братом та ще трьома однодумцями Дубровін створив групу "Фрезі Грант". Репетиції музиканти-початківці проводили в Полтаві, а пізніше Сергій став керівником ВІА в "Будинку офіцерів" у рідному Кременчуці.

Проте виступів у міських БК артистові було мало й у 1992 році Дубровін зробив перші кроки у шоубізнесі. Сергій став солістом популярного гурту "Фрістайл", замінивши там Вадима Казаченка.

Сергій Дубровін 10 років був у групі "Фрістайл"

З того часу кар’єра Сергія стрімко пішла вгору, він записав 5 альбомів і прославився завдяки хіту "Ах, какая женщина". З цією піснею гурт "Фрістайл" став лауреатом пісенного фестивалю "Пісня року" у 1996 році. У складі групи Дубровін був майже 10 років, а на піку популярності все кинув і поїхав до Німеччини.

За кордоном Сергій здобув освіту та працював над новими музичними проєктами. У 2012 році вийшов його сольний альбом "Ти — половинка моя", потім ще один альбом "Нескінченне небо".

Сергій Дубровін на піку популярності поїхав до Німеччини

У 2017 році, після 16 років проживання в Німеччині, Дубровін разом із сім’єю переїхав до Російської Федерації. Нині йому 52 роки, і він продовжує займатися творчістю.

Сергій Дубровін з 2017 року живе у Росії

Як змінився Сергій Дубровін і що говорить про війну

Зараз артист виглядає по-іншому, він уже не той стрункий юнак із довгим волоссям. Сергій Дубровін змінив зачіску, стиль та подорослішав.

Як зараз виглядає Сергій Дубровін

Відомо, що артист продовжує жити в Росії та виступає на збірних концертах разом з іншими зірками 80-х та 90-х років. Два роки тому Сергій Дубровін відзначив 30-річчя на сцені, представивши ювілейну програму. Він активно гастролює російськими містами й ділиться моментами свого безтурботного життя в Instagram.

Сергій Дубровін мовчить про війну у рідній Україні

Попри те, що Сергій Дубровін народився та виріс в українському Кременчуці, він не засудив російську агресію, а зайняв мовчазну позицію щодо війни. Регулярні обстріли свого рідного міста Дубровін також не коментує.

Сергій Дубровін виступає у Росії

Публічних заяв про так звану "СВО" артист не робив, але його позиція і так зрозуміла. Сергій Дубровін прославляє Росію і часто пише про це у соціальних мережах.

Сергій Дубровін прославляє Росію

"Телеграф" писав раніше, де зараз Льова Бі-2, який засудив війну. Артист скасував концерти у РФ.