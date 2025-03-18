Проспект далеко от центра, который не назвали в его честь: как выглядит дом, где жил Скрябин в Киеве

Артист никогда не жил "роскошно" и не кичился деньгами

Среди улиц Киева есть двор с особой атмосферой — на проспекте Берестейском, далеко от центра, где когда-то жил Кузьма Скрябин, похороненный с медалью. Здесь, среди других домов есть типичная "сталинка", а во дворе относительно недавно появилась мемориальная инсталляция.

Сюда часто приходят люди, чтобы вспомнить музыканта и его творчество. "Телеграф" решил выяснить, как выглядел дом, в котором жил Кузьма Скрябин в Киеве.

С момента смерти Андрея Кузьменко (настоящее имя артиста) прошло уже 10 лет, но его песни остаются популярными, а его слова разбирают на цитаты. Он всегда оставался собой вне зависимости от славы и переполненных концертных залов. Он не стал "звездой" в пафосном понимании этого слова, несмотря на то, что его популярность росла с каждым годом.

Его простота проявлялась не только в творчестве, но и в повседневной жизни. Кузьма жил в столице, но далеко от центра – на проспекте Берестейском, 80/57, рядом со станцией метро Берестейская. Его дом – это обычная "сталинка", окруженная старыми тополями.

Во дворе в мае 2024 года была установлена мемориальная инсталляция в честь певца. Она состоит из двух металлических реек с портретом Кузьмы. На одной стороне – слова из его песни, а на другой – цитата о войне. На рельсах снизу установлена акустическая гитара.

В честь Скрябина назван переулок на микрорайоне "Ветряные горы". Также сквер в Подольском районе Киева теперь называется Андрея Кузьменко.

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