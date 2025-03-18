Проспект далеко від центра, який не назвали на його честь: як виглядає будинок, де жив Скрябін у Києві

Артист ніколи не жив "розкішно" і не хизувався грошима

Серед вулиць Києва є двір з особливою атмосферою — на проспекті Берестейському, далеко від центру, де колись жив Кузьма Скрябін, якого поховали з медаллю.Тут, серед інших будинків є типова "сталінка", а у дворі відносно нещодавно з’явилася меморіальна інсталяція.

Сюди часто приходять люди, щоб згадати музиканта та його творчість. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядав будинок, у якому жив Кузьма Скрябін у Києві.

З моменту смерті Андрія Кузьменка (справжнє ім’я артиста) пройшло вже 10 років, проте його пісні залишають популярними, а його слова розбирають на цитати. Він завжди залишався собою незалежно від слави та переповнених концертних залів. Він не став "зіркою" у пафосному розумінні цього слова попри те, що його популярність зростала з кожним роком.

Його простота проявлялася не тільки у творчості, а й у повсякденному житті. Кузьма жив у столиці, але далеко від центру — на проспекті Берестейському, 80/57, поруч зі станцією метро Берестейська. Його будинок — це звичайна "сталінка", оточена старими тополями.

У дворі у травні 2024 року було встановлено меморіальну інсталяцію на честь співака. Вона складається із двох металевих рейок із портретом Кузьми. На одному боці — слова з його пісні, а на іншому — цитата про війну. На рейках знизу встановлено акустичну гітару.

На честь Скрябіна названо провулок на мікрорайоні "Вітряні гори". Також сквер у Подільському районі Києва тепер носить назву Андрія Кузьменка.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає будинок Леоніда Кравчука в Конча-Заспі. Це розкішний маєток за 4-метровим парканом.