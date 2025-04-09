Вариантов не много: кто из украинских актеров мог бы превратиться в Буданова в фильме о нем

Этот актер не очень похож на Буданова внешне

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов – интересный персонаж, о котором точно захотят снять фильм. Возможно, даже в Голливуде. Чтобы выбрать актера, который мог бы сыграть его, нужно проанализировать внешние черты, а также характер и умение держаться в кадре человека, который воплотит генерал-лейтенанта в кадре.

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту Grok с вопросом о том, кто из украинских актеров мог бы сыграть Кирилла Буданова в фильме о нем. Ответ вас удивит.

Кто мог бы сыграть Кирилла Буданова

Чтобы определить, кто мог бы воплотить роль Кирилла Буданова, нужно учесть ключевые черты его внешности. Это должен быть мужчина среднего роста с короткими темными волосами, выразительными чертами лица – острым взглядом и сдержанной мимикой. Сейчас начальнику ГУР 39 лет, поэтому актер, который в него превратится, должен быть близок ему по возрасту. Однако также важно умение перевоплощаться, чтобы передать харизму и характер Буданова.

Фото: сгенерированное ИИ

По мнению ИИ, идеальный вариант – Андрей Исаенко. Он также худощав, имеет темные и короткие волосы. И хотя внешне он не очень похож на Буданова, все можно поправить с помощью грима. Исаенко хоть выглядит моложе, чем ему лет (ему 38), он подойдет на эту роль.

Исаенко умеет хорошо держаться в кадре — он сдержан, но энергичен, а также его осанка напоминает осанку Буданова. В "Киборгах" Исаенко идеально сыграл бойца и передал физическую силу. Он умеет совмещать в себе образ воина и стратега. Поэтому опыт в фильмах на военную тематику придает ему преимущества.

Фото: сгенерированное ИИ

По словам ИИ, для большего сходства Исаенко понадобится грим. С помощью него можно выделить форму лица. Также можно добавить щетину и сделать акцент на взгляде. У Исаенко более "мягкие" черты лица, чем у Буданова, но именно с помощью косметики это поправимо.

По типу Исаенко, по мнению ИИ, имеет нужный типаж и физические данные, поэтому легко адаптируется к образу Буданова. С помощью актерской игры он передаст человечность, жесткость, решительность и смелость.

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