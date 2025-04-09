Варіантів не багато: хто з українських акторів міг би перевтілитися у Буданова у фільмі про нього

Цей актор не дуже схожий на Буданова зовнішньо

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов — цікавий персонаж, про якого точно захочуть зняти фільм. Можливо, навіть у Голлівуді. Щоб вибрати актора, який зміг би зіграти його, треба проаналізувати зовнішні риси, а також характер та вміння триматися у кадрі людини, яка втілить генерал-лейтенанта у кадрі.

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту Grok із питанням про те, хто з українських акторів міг би зіграти Кирила Буданова у фільмі про нього. Відповідь вас здивує.

Хто міг би зібрати Кирила Буданова

Для того, щоб визначити, хто міг би втілити роль Кирила Буданова, треба врахувати ключові риси його вигляду. Це повинен бути чоловік середнього зросту з коротким темним волоссям, виразними рисами обличчя — гострим поглядом і стриманою мімікою. Зараз начальнику ГУР 39 років, тому актор, який у нього перевтілиться, має бути близьким до нього за віком. Однак також важливе й уміння перевтілюватися, щоб передати харизму й характер Буданова.

Фото: згенероване ШІ

На думку ШІ, ідеальний варіант — Андрій Ісаєнко. Він також худорлявий, має темне й коротке волосся. І хоч зовнішньо він не дуже схожий на Буданова, все можна виправити за допомогою гриму. Ісаєнко хоч має молодший вигляд, ніж йому років (йому 38), він підійде на цю роль.

Ісаєнко вміє гарно триматися у кадрі — він стриманий, але енергійний, а також його постава нагадує поставу Буданова. У "Кіборгах" Ісаєнко ідеально зіграв бійця і передав фізичну силу. Він вміє поєднувати у собі образ воїна і стратега. Тому досвід у фільмах на воєнну тематику додає йому переваг.

Фото: згенероване ШІ

За словами ШІ, для більшої схожості Ісаєнку знадобиться грим. За допомогою нього можна підкреслити форму обличчя. Також можна додати щетину і зробити акцент на погляді. В Ісаєнка більш "м'які" риси обличчя, ніж у Буданова, але саме за допомогою косметики це можна виправити.

По типажу Ісаєнко, на думку ШІ, має потрібний типаж і фізичні дані, тому легко адаптується до образу Буданова. За допомогою акторської гри він передасть людяність, твердість, рішучість і сміливість.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка українська акторка могла б зіграти Олену Зеленську у фільмі про неї. Ви б не здогадалися, хто саме ідеально підійде на цю роль.